Universidad Católica y Universidad de Concepción se verán las caras este domingo 22 de marzo, desde las 18:00 horas, inaugurando su participación en la Copa de la Liga.

Los Cruzados llegan con la obligación de levantar cabeza tras una racha irregular, luego de empatar 2-2 ante Everton y caer por la cuenta mínima frente a O’Higgins, por lo tanto buscará comenzar con una victoria en este nuevo torneo.

Al frente estará el Campanil, que viene con mejores sensaciones tras hacerse fuerte en casa y sumar un triunfo ante Palestino. Ahora, intentará dar el golpe como visitante y amargarle el debut a la UC.

U. Católica vs U. de Concepción: Hora y canal

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción juegan este domingo 22 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

El partido entre Cruzados y la U de Conce, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos U. Católica vs U. de Concepción: los Cruzados quieren volver al triunfo en la Copa de la Liga

Probable formación U. Católica vs. U. de Concepción

La oncena titular de la U en el debut de la UC en la Copa de la Liga sería con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en la defensa; Gary Medel, Alfred Canales, Jhojan Valencia y Matías Palavecino en la zona media; Justo Giani y Juan Francisco Rossel en ataque.