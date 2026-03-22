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Copa de la Liga 2026

U. Católica vs U. de Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga

Cruzados y el conjunto Campanil se enfrentan este domingo en la nueva Copa de la Liga.

Por Franccesca Arnechino

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Fernando Zampedri en el empate entre la U. Católica y Everton.
© Andres Pina/Photosport.Fernando Zampedri en el empate entre la U. Católica y Everton.

Universidad Católica y Universidad de Concepción se verán las caras este domingo 22 de marzo, desde las 18:00 horas, inaugurando su participación en la Copa de la Liga.

Los Cruzados llegan con la obligación de levantar cabeza tras una racha irregular, luego de empatar 2-2 ante Everton y caer por la cuenta mínima frente a O’Higgins, por lo tanto buscará comenzar con una victoria en este nuevo torneo.

Al frente estará el Campanil, que viene con mejores sensaciones tras hacerse fuerte en casa y sumar un triunfo ante Palestino. Ahora, intentará dar el golpe como visitante y amargarle el debut a la UC.

U. Católica vs U. de Concepción: Hora y canal

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción juegan este domingo 22 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.

El partido entre Cruzados y la U de Conce, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
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  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
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La oncena titular de la U en el debut de la UC en la Copa de la Liga sería con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en la defensa; Gary Medel, Alfred Canales, Jhojan Valencia y Matías Palavecino en la zona media; Justo Giani y Juan Francisco Rossel en ataque.

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