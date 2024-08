El DT de Everton sabe que el partido ante Colo Colo puede ser decisivo para las aspiraciones del club en el Campeonato Nacional 2024. Pero también para su futuro en el cuadro Ruletero, que parece no haber podido explotar el potencial del plantel que conformó.

Por eso mismo, Esteban Solari sabe que hay presión en el ambiente. Y justo se la hicieron saber en la antesala a recibir al Cacique en el estadio Sausalito. Así al menos lo reportó un conocedor de la interna Ruletera a través de su cuenta de Twitter.

“De no sumar los tres puntos, la continuidad de Solari no está garantizada”, afirmó el periodista Diego Peralta en la ex red social del Pajarito. El comunicador profundizó en el reporte. Para la plana mayor evertoniana es claro: que el equipo esté fuera de puestos clasificatorios a torneos internacionales significa una mancha grande.

Ante esa situación, Peralta aclaró que “hay molestia en Grupo Pachuca, por lo que se estableció una especie de ‘ultimátum’ para este fin de semana”. Una cuestión que suena por lo menos extraña: fue ese conglomerado económico el que apostó por traer al argentino desde el fútbol de Malasia. Aunque los resultados mandan. Y no han sido los deseados.

DT de Everton recibe ultimátum: arriesga despido si no vence a Colo Colo

El DT de Everton camina por la cornisa para conservar su puesto y el duelo frente a Colo Colo tomó un papel trascendental en esa misión porque será con ultimátum. Los Ruleteros encadenaron un póquer de empates en el torneo. Y eso les ha impedido escalar en la tabla de posiciones.

“Sólo el triunfo le da una nueva vida al técnico argentino”, sentenció Diego Peralta, siempre en su cuenta de Twitter. Deportes Iquique, O’Higgins, Universidad Católica y Ñublense fueron los cuatro rivales que el cuadro viñamarino no pudo superar. Los primeros tres escollos fueron hasta el Sausalito a robar una igualdad.

Este domingo 25 de agosto, Everton será local frente al Eterno Campeón a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT). El partido tendrá el arbitraje de Nicolás Millas, quien será protagonista y testigo en un duelo que puede marcar el futuro de Solari.

Así va Everton en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Everton suma 28 puntos en 20 partidos y se ubica así en el Campeonato Nacional 2024.

