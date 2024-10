Maximiliano Falcón celebró apasionadamente un lateral a favor de Colo Colo cuando tenía bien avanzada la victoria en el duelo ante Fernando Zampedri. El Peluca se mostró muy feliz por el postrero cabezazo de Javier Correa, que desniveló el partido a favor del Cacique.

Gracias a ese tanto sobre la hora, el cuadro adiestrado por Jorge Almirón venció por la mínima diferencia a Universidad Católica y sigue en la lucha por sobrepasar a Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

“Si quieres salir campeón hay que ganar todos los partidos. Más allá de que el puntero hoy había caído el otro día, si no ganábamos no servía de nada. Contento por el equipo, más allá del golpe duro en la Libertadores. Quedamos todos muy lastimados, pero hay que seguir y levantarse. Esto es fútbol”, dijo el zaguero central uruguayo en una entrevista a TNT Sports.

A pesar de que todo se resolvió cerca del final, para Falcón la diferencia en lo mostrado en la cancha del estadio Monumental fue mucha. “Hablé con el Zanahoria y le dije que si no fuese por él les hubiésemos hecho como 10 goles. Me quedo con lo que dije al equipo en el entretiempo: ‘los tenemos sometidos en un arco, sigamos igual”, expuso Falcón en la charla con el periodista Daniel Arrieta.

Falcón en uno de los tantos duelos ante Gonzalo Tapia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Para los defensores era el partido más riesgoso, ellos iban a salir de contra. En el segundo tiempo se cansaron un poco más. Insistimos e insistimos hasta que cayó el gol. Creo en la manera que jugamos, más allá de que a veces no estamos tan finos en algunas jugadas”, aseguró el marcador que llegó a Chile desde Rentistas de su país.

Falcón dice que “Colo Colo es el equipo que mejor juega” y se refiere al duelo con Zampedri

El Peluca Falcón cree que Colo Colo tiene muchos méritos por su desempeño y también abordó un nuevo enfrentamiento con el Toro Zampedri. Pero lo primero fue lo otro. “Creo que somos el equipo que mejor juega en todo el campeonato”, fue la osada apuesta del charrúa.

“Se decía que no, pero tenemos plantel, juego. Los equipos que juegan contra nosotros se defienden nada más. Creo que ese es el camino. Somos el equipo menos vencido, no tenemos tantos goles como el puntero, pero tenemos cuatro goles menos en contra”, agregó Falcón.

Falcón y Zampedri en plena lucha. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y ahí sí quedó espacio para repasar un nuevo duelo con Zampedri, el capitán y temible goleador de la Franja. “Siempre trato de picantearlo en los partidos. Me gusta, hay gente que se lo toma diferente. Fernando también lo dijo, que si no hacía un gol acá no era tan importante para él”, expuso el uruguayo de 27 años.

“Le contesté, nada más. Pero es parte del folclor. Para los que decían que hablara en la cancha, hoy hablé de gran manera. Me voy contento”, cerró Falcón tras otra jornada exitosa para él en el césped del Monumental.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo tiene dos partidos menos que Universidad de Chile y quedó a cuatro puntos del líder que tiene la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

