El Chueco no fue consultado por la sanción de cuatro fechas al "10" hispano, pero sí dejó una reflexión respecto de los jueces en el fútbol chileno.

Miguel Ponce sabe que debe armar un equipo sin Emiliano Vecchio, que recibió una dura sanción y será baja en Unión Española por cinco fechas. El volante ofensivo fue castigado por el Tribunal de Disciplina, aunque ya cumplió uno de los partidos estipulados.

Por el momento el Chueco debe afinar detalles para el duelo frente a Deportes Copiapó en la 9° fecha del Campeonato Nacional 2024. Sin Vecchio, los hispanos recibirán al León de Atacama en el estadio Santa Laura. Si bien nadie le preguntó directamente por su opinión del castigo al “10”, sí hubo una consulta que apuntaba al rol de los árbitros en el fútbol chileno.

“Sobre los arbitrajes: la verdad, no es porque no tenga nada que decir, creo que los partidos duran 90 minutos. Después uno no saca mucho”, aseguró el director técnico de la Furia Roja reemplazó a Vecchio con el paraguayo Fernando Ovelar en la victoria ante Everton.

Agregó que “hay detalles, pero pasa en mucho partidos. Es parte del juego, ha sucedido y va a suceder. Los árbitros son personas y pueden cometer errores“. Un discurso que no se condice mucho con el ruido que las redes sociales de Unión Española hicieron con el toque dentro del área de Marcelo Morales a Vecchio.

Ponce y el castigo a Vecchio: le apunta al VAR por los errores de los árbitros

Miguel Ponce no fue preguntado por el castigo a Emiliano Vecchio, pero sí por su opinión respecto de los árbitros. Luego de la derrota ante Universidad de Chile, los reclamos desde Unión Española fueron muchos. Pero para el Chueco todo debería solucionarse con el VAR.

Aunque hay demasiadas muestras de que eso no ha sido así totalmente. “Que ese margen baja porque hoy tienen una herramienta tecnológica, sí, pero todos podemos equivocarnos dentro de la cancha”, aseguró el exentrenador de Deportes Iquique, quien de todas formas enfoca sus energías en los jugadores disponibles.

“Copiapó tiene una intención agresiva de ir a buscar los resultados. Lo mínimo de un equipo de Ivo (Basay) es correr e intentar sacar el partido adelante y eso es una cosa emocional muy potente de ellos. También tenemos buenos jugadores al frente”, aseguró el DT de Unión Española.

Y finalizó su idea respecto del elenco copiapino. “Quizá los últimos partidos tuvieron un resultado irreal. Jorge Luna y (Marco) Medel siempre están pensando en un pase gol. Luna siempre conecta a todo el equipo con un juego interesante, tienen extremos atentos para pillarte desordenado”, firmó Ponce, que sabe perfectamente las fortalezas del León de Atacama.

Así van Unión Española y Deportes Copiapó en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Unión Española y Deportes Copiapó parecen destinados a objetivos muy diferentes esta temporada y así se ubican en la tabla del Campeonato nacional 2024.

