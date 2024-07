Leandro Benegas tardó apenas ocho minutos en gritar su primer gol con la Unión Española. Lo hizo en el postrero triunfo que consiguieron los hispanos frente a Cobresal en la 17° fecha del Campeonato Nacional 2024. El Toro tuvo un gran debut en su nuevo equipo.

Y lo coronó con un gol de muy buena factura: por el pique a la espalda de Francisco Alarcón y el cabezazo con pique a tierra que venció a Leandro Requena. Benegas tuvo una chance de anotar el segundo gol de la tarde. La transformó en celebración.

Aunque todo quedó en nada por una posición de adelanto de Franco Frías, quien al rato saldría lesionado del brazo. “Fue todo muy rápido, me encuentro muy contento de haber aportado un gol. Y en el juego y la entrega que necesitaba el equipo. Me quedo con eso. Mantengo el equilibrio”, dijo el mendocino, quien estuvo entrenando con Colo Colo hasta la semana pasada.

Leandro Benegas lucha un balón aéreo ante Francisco Alarcón. (Andres Pina/Photopsort).

“El lunes firmé el contrato acá, conocer a los nuevos compañeros, es todo nuevo. Me quedo con eso. Con la amabilidad del equipo, del club. Eso ayuda para la confianza y que uno se desenvuelva mejor. Estoy muy contento”, expuso Benegas en un diálogo con Independencia Hispana.

Y prosiguió. “Contento, estoy acostumbrado a la presión y a competir. No hay nada más lindo que esa adrenalina. Estaré preparado para aportar lo mío desde donde me toque. Estoy muy contento de volver a competir y sentirme importante para un equipo”, aseguró el ex Universidad de Chile, los albos y también Independiente de Avellaneda.

Leandro Benegas valora su estreno goleador en Unión Española con… ¿un recado a Colo Colo?

Leandro Benegas fue titular en Unión Española y respondió a la confianza de Miguel Ponce con un gol a menos de 10 minutos del estreno. “Me ha pedido estar entre medio de los centrales, estar girando con el equipo para que puedan jugar el Chucky, Ovelar y pueda aparecer el Chipi (Frías)”, describió el Toro.

“Para que todos tengan más espacio para el mano a mano, donde son muy buenos. Yo estaré pivoteando para que ellos vengan de frente y obviamente estar en el área. Trataré de hacer eso. En estos poquitos días fue una idea exprés de todo lo que había que hacer. Lo más lindo es que se logró la victoria. Siempre se puede mejorar y cuando se gana es mucho más fácil“, agregó Benegas, siempre con Independencia Hispana.

Leandro Benegas lucha contra su tocayo Requena. (Andres Pina/Photopsort).

Y hubo más. “Nos propusimos ir partido a partido. Primera era hoy, enfocados a pleno en Cobresal. Hoy a festejar y desde mañana preparar el partido con Coquimbo. Pensar en eso y nada más. Todas las cosas que lograremos serán por decantación. Intentaremos sumar partido a partido, ojalá este fin de año nos encuentre festejando por entrar en una copa”, expuso el argentino nacionalizado chileno.

Pero con un freno a cualquier expectativa desmesurada que pudiera surgir. “Hay que ir de a poquito. Quedan 13 fechas, estoy un poco perdido, esta semana ha sido intensa. Hay un equipo de jóvenes muy buenos, hay que acompañarlos, hacer cosas bien. La gente empujó al equipo y eso hace bien. Tenemos que darles herramientas a los jóvenes que están apareciendo”, finalizó Leandro Benegas.

Así va Unión Española en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Unión Española quedó en el 6° lugar del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 partidos disputados.

