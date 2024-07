La Primera B empieza la recta final para definir los equipos que ascenderán a la máxima división del fútbol chileno. Carrera donde Deportes La Serena ya sacó una importante ventaja y se despegó varios puntos de sus perseguidores.

El cuadro papayero visitó a Magallanes y logró marcar diferencias. La primera alegría de la jornada llegó con golazo de media distancia de Diego Sanhueza (19’). Pero el cuadro local no bajó los brazos y en el segundo tiempo Joaquín Larrivey marcó la igualdad desde el punto penal.

Pero La Serena volvió a dar un golpe de categoría. en el 60’, Lionel Altamirano aprovechó la mala salida de Magallanes y con certero remate puso el 2-1 definitivo.

Ahora el elenco de la cuarta región es puntero absoluto con 39 unidades y le sacó diez de ventaja, justamente a Magallanes que es el único escolta.

El fixture de la Primera B

Cabe consignar que además del triunfo del triunfo de La Serena, la fecha 17 de la Primera B se suma la victoria por la mínima Temuco en su visita a Deportes Limache y el empate 1 a 1 entre San Marcos y la U de Concepción.

Este domingo 21 de julio continúa el fútbol con los duelos de Antofagasta vs Rangers, Santa Cruz vs Santiago Wanderers y San Luis vs Santiago Morning. En tanto el lunes 22 se termina la fecha con los partidos de Recoleta-San Felipe y Curicó Unido-Barnechea.