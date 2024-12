El mercado de pases del fútbol chileno para el 2025 ha dejado varias sorpresas. Sin embargo, una de las movidas más importantes ocurrió en el norte, donde Deportes La Serena perdió a uno de sus emblemas de esta temporada.

Lionel Altamirano, el goleador de la última campaña en la Primera B, no seguirá en los Papayeros. De hecho, el delantero ya tiene club tras confirmarse su arribo a Huachipato, por lo que decidió aclarar un par de cosas.

Y es que su inesperada salida de los granates dejó molestos a algunos hinchas. No obstante, el propio jugador reveló las razones por las que no seguirá en el norte, donde a pesar de todo, quería quedarse.

Lionel Altamirano revela la razón de su salida de Deportes La Serena

A muchos tomó por sorpresa la salida de Lionel Altamirano de Deportes La Serena. El goleador de la Primera B parecía estar cómodo en los Papayeros, pero en las últimas horas fue anunciado como el flamante refuerzo de Huachipato.

Lionel Altamirano, el goleador de la B, llega a Primera División con un nuevo club y se olvida de La Serena. Foto: Photosport.

Ante las dudas que generó su situación, el propio artillero sacó la voz. En conversación con De fútbol se habla así de DSpoorts, el argentino señaló que “yo cuando estaba en La Serena me junté con el coordinador y hablamos de que querían contar conmigo durante el torneo”.

De hecho, Lionel Altamirano remarcó que su deseo era quedarse en Deportes La Serena para ayudarlos en su regreso a Primera División. “Siempre la intención fue seguir, me pasa que me pego mucho donde voy y me cuesta irme”.

“Tenía toda la intención de seguir, esperé la oferta, me preguntaron cuánto quería y mis pretensiones. Las di, tuvimos una charla y me dijeron que iban a hablar con mi representante, pero nunca llegó“, complementó.

Finalmente, el goleador aclaró que esperó a los granates, pero nunca lo llamaron de vuelta. “Cuando ya tenía algo avanzado con Huachipato les dije. Como soy de palabra, quería escuchar la de ellos para que no se hablara cualquier cosa y como no llegó, acepté la de Huachipato”.

Con esto, Lionel Altamirano se desmarca de críticas y le pasa la pelota a Deportes La Serena por su salida. Huachipato se frota las manos con el delantero, quien aspira a repetir su tremendo 2024, ahora en el norte del país.

¿Cuáles fueron los números de Lionel Altamirano esta temporada?

Lionel Altamirano lideró el ascenso de Deportes La Serena en 2024, donde disputó un total de 30 partidos oficiales. En ellos anotó 24 goles, aportó con 1 asistencia y llegó a los 2.669 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo comienza el Campeonato Nacional 2025?

Lionel Altamirano ahora espera para hacer su debut con Huachipato en el 2025. El Campeonato Nacional arrancará el fin de semana del 15 y 16 de febrero, con programación por definir.