El delantero paraguayo Guillermo Paiva terminó su contrato en Colo Colo, que no hizo esfuerzo por su fichaje, aunque, al menos en Chile, el atacante parece haber dejado buen sabor en algunos clubes. Hace algunos días, se destapó que Palestino lo tenía en su carpeta de posibles refuerzos.

Pero no sólo el cuadro árabe tuvo algún sondeo por Paiva, aunque según la información que recabó RedGol, la gestión no pasó de eso. Y el interés por el ariete cuyo pase pertenece a Olimpia de Paraguay no fue tan fuerte. De todas maneras, hay otro club que juega copa internacional y lo tiene en sus planes.

Se trata de Everton de Viña del Mar. Según reportó AS Chile, el cuadro Ruletero anotó el nombre del ex delantero del Náutico de Brasil. El citado medio apuntó que los primeros llamados entre la plana mayor Ruletera y el entorno de Paiva ya ocurrieron.

Guillermo Paiva puede seguir en Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Y que la intención del club viñamarino es acordar un préstamo con una opción de compra. Precisamente el mismo acuerdo con el que el ex Zamora de Venezuela reforzó al Cacique durante 2024. Eso sí, la escuadra dirigida por Esteban Solari no corre sola en ese objetivo.

Las opciones de Paiva para seguir en Chile: Palestino, Everton y el campeón de la B analizan su fichaje

Además de Palestino y Everton de Viña del Mar, el flamante campeón de la Primera B de Chile también analiza el fichaje de Guillermo Paiva. Se trata de Deportes La Serena, cuadro que arrasó en el Campeonato Ascenso 2024: le sacó 18 puntos de ventaja a su escolta.

Por el momento, el objetivo prioritario del cuadro granate es renovar el contrato del goleador Lionel Altamirano. Pero también debe apuntalar el equipo para afianzarse en la máxima categoría del fútbol chileno. Ahí es donde aparece el apellido de Paiva como una de las alternativas.

Paiva celebra un gol que le convirtió a O’Higgins por la Copa Chile. (Jorge Loyola/Photosport).

De todas maneras, los pasos que ha dado el equipo serenense en el mercado de pases tienen que ver exclusivamente con renovaciones: extendieron los vínculos del director técnico, Erwin Durán. También del arquero Eryin Sanhueza y del mediocampista Sebastián Díaz, dos bastiones que tuvo la campaña que materializó el retorno a la élite del fútbol nacional.