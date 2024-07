Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Fecha 14, campeonato Nacional 2024. El entrenador de Coquimbo Unido Fernando Diaz es fotografiado durante el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 24/05/2024 Andres Pina/Photosport Football, Union La Calera vs Coquimbo Unido. 14th round, 2024 National Championship. Coquimbo Unido’s head coach Fernando Diaz is pictured during a first division match against Union La Calera at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 24/05/2024 Andres Pina/Photosport