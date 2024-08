Everton sintió perjuicio en el empate frente a la Universidad Católica y luego del encuentro, el entrenador reprobó la actitud que tomó Tiago Nunes. Durante la semana, el DT brasileño dejó un discurso muy ruidoso en el que puso un manto de dudas sobre el desenlace del Campeonato Nacional 2024.

Por si eso fuera poco, el partido tuvo una decisión muy controvertida sobre el final: a instancias del VAR, José Cabero invalidó el tanto de Rodrigo Contreras. Luego del partido, el DT de los Ruleteros fue consultado por esa rueda de prensa que ofreció Nunes.

Y si piensa que tuvo alguna injerencia en el trámite del encuentro, válido por la 19° fecha del certamen. “No sé si influyó o no. Pero a veces también es llamativo que una conferencia de prensa se dedique 30 minutos el técnico del equipo rival a hablar de los árbitros. Eso de alguna manera siempre cae como una queja”, expuso Esteban Solari.

“Al fin y al cabo los entrenadores tratamos de ser responsables. Suma para generar presiones innecesarias. Si hablamos de los equipos grandes, generalmente son los que tienen las de llevarse algo más que los otros”, aseguró Solari. El argentino dio a entender que los clubes más relevantes suelen recibir beneplácitos arbitrales.

Solari tuvo más para decir. “Por detalles, alguna tarjeta ahí que el técnico termina cambiando a (Guillermo) Soto porque quizá lo tendrían que haber expulsado. Son detalles que no se ven, pero sí son importantes y nos gustaría no tener que sufrirlos. No pedimos que nos den nada, sólo la mayor imparcialidad posible”, fue la solicitud que hizo el trasandino.

Everton reprocha la actitud de Tiago Nunes, pero mira el vaso medio lleno

Después de que el DT de Everton se refirió a la actitud de Tiago Nunes, de todas maneras invitó a los y las hinchas a tomar el camino positivo. “Tenemos que seguir buscando qué cosas mejorar, manteniendo el volumen de juego. No recibimos goles en contra ni perdimos. Quisimos ganar, no pudimos. Pero el vaso medio lleno es ese: el camino lo tenemos claro”, aseguró.

Otro que sacó la voz tras esta igualdad sin goles fue el capitán del equipo Oro y Cielo, Álvaro Madrid. “Cada quien puede hacer el reclamo que quiera. No me voy a meter en eso”, expuso el centrocampista, una de las figuras que tiene el elenco evertoniano. Junto con Benjamín Berríos conforman una dupla fundamental para el equipo.

“Ellos como club quieren ganar, se quejan y reclaman. A nosotros también nos ha tocado. No creo que sea por gusto. Pero sí queremos que sea imparcial”, aseguró Madrid, una de las buenas figuras que ha tenido el club de Viña del Mar en la temporada 2024.

Everton debe afinar detalles para una complicada visita a Chillán: este sábado 17 de agosto, los Ruleteros jugarán ante Ñublense en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas. Aquel compromiso se disputará a las 20 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

Así va Everton en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Everton se ubica en el 8° puesto de la tabla en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 19 fechas disputadas.

