El técnico de Deportes Iquique dio a conocer quiénes son los nombres más destacados de la temporada. El crack de este año no juega en un grande.

Miguel Ramírez será protagonista de un partido que puede definir el título en la visita de Deportes Iquique a Colo Colo. El Cacique puede ser campeón ante los Dragones Celestes, pero el DT hará todo lo posible por conseguir su gran objetivo: llevar al club a Copa Libertadores.

Después de una temporada en la que ha sabido ser protagonista, Cheíto comienza a hacer balances de todo lo que ha ocurrido. En conversación con RedGol, el técnico habló de distintos temas y uno de ellos fue el mejor jugador y la revelación del torneo.

Pero a diferencia de lo que los hinchas esperaban, el entregador de Deportes Iquique sorprendió con sus elecciones. Y es que, para él, el más crack no juega en ninguno de los grandes del fútbol chileno.

Miguel Ramírez elige a Edson Puch como el mejor del año

Miguel Ramírez no tuvo dudas en señalar al jugador que considera como el mejor de todos en la temporada 2024. Para Cheíto es Edson Puch el hombre que se pone en la cima de ese ranking en un año donde ha demostrado que sus meses retirado no le afectaron en nada.

Miguel Ramírez eligió a Edson Puch como el mejor jugador de la temporada 2024. Foto: Photosport.

“Yo siento que ha sido muy irregular para todos los equipos los rendimiento individuales. No podría decir uno solo”, comenzó explicando. “De los que yo he dirigido, Edson Puch es un jugador que a mí me ha sorprendido gratamente”.

¿Pero qué es lo que hace al 10 de Deportes Iquique un hombre tan importante? “Es desequilibrante a pesar de su edad. El hambre que tiene, el profesionalismo que demuestra y cómo lidera con el ejemplo más que con la voz“, remarcó el DT.

Cheíto no se detuvo ahí y elogió el aporte de Edson Puch en la interna. “Es un hombre que, no me cabe duda, todavía puede seguir entregando más de lo que ha entregado. Lo veo día a día y sé cómo se entrena, cómo se cuida y cómo lidera. Es el jugador importante en el equipo para contagiar al resto de jugadores”.

Miguel Ramírez saca pecho por Lucas Cepeda, su revelación en 2024

Pero el mejor jugador del Campeonato Nacional no fue lo único de lo que habló Miguel Ramírez. Cheíto también se dio el lujo de elegir a la revelación de la temporada 2024, donde puso a un ex pupilo suyo: Lucas Cepeda.

El técnico lo tuvo en su paso por Santiago Wanderers y ahora aplaude por lo que ha hecho con Colo Colo. “Me ha gustado lo que ha hecho Cepeda. Nosotros lo tuvimos cuando estaba partiendo, lo subí de cadetes. Lo tuvimos en el grupo de proyección y estuvo en el plantel”.

¿Estás de acuerdo con el mejor jugador y la revelación del 2024 de Miguel Ramírez? ¿Estás de acuerdo con el mejor jugador y la revelación del 2024 de Miguel Ramírez? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Ha sido grato verlo evolucionar, la personalidad con la que ha tomado responsabilidades que no todos a esa edad la asumen de buena manera”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Miguel Ramírez y Deportes Iquique buscarán amargar a Colo Colo en la lucha por el título. Los Dragones Celestes visitan al Cacique este domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas.

¿Cuáles son los números de Miguel Ramírez en Deportes Iquique?

En lo que va de temporada 2024, Miguel Ramírez ha logrado dirigir un total de 35 partidos oficiales con Deportes Iquique. En ellos ha conseguido 17 triunfos, 6 empates y 12 derrotas, con 63 goles a favor y 52 en contra.