El contundente mensaje de Paredes a Octavio Rivero por su negociación con U de Chile: "No le deseo bien"

Esteban Paredes y Octavio Rivero se conocen bien, pues ambos compartieron la dupla ofensiva en Colo Colo y el uruguayo llegó incluso a anotarle por duplicado a la U de Chile. En los albos fueron campeones en el equipo que adiestraba Pablo Guede en 2018.

De hecho, el charrúa le puso broche de oro al título con un golazo ante Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Por estos días, Rivero forma parte del primer equipo en el Barcelona de Ecuador. En el cuadro de Guayaquil precisamente despertó el interés azul.

Esa negociación del Romántico Viajero para fichar al ariete de 32 años llegó a oídos del icónico goleador que tiene la primera división del fútbol chileno. “Yo tuve a Miralles, que me llevaba bien. Rivero, que me llevaba bien. También con Lucas Barrios”, expuso.

Una muestra de la buena relación entre Paredes y Rivero. (Andres Pina/Photosport).

A propósito de recordar al uruguayo, Paredes recibió la consulta de esta tratativa. “Es una decisión de cada uno, yo no me puedo meter. No le puedo dar consejos a nadie, él tiene su familia”, aseguró Paredes sobre el ariete, quien en Chile también jugó para O’Higgins de Rancagua, Unión Española y Unión La Calera.

Esteban Paredes no quiere ver bien a Rivero en la U de Chile

Así las cosas, Esteban Paredes no quiere el éxito para Octavio Rivero si llega a fichar en la U de Chile. Una posibilidad que a día de hoy parece lejana, pero en el fútbol todo es conversable cuando hay dinero sobre la mesa. Y para sacar al charrúa es necesario poner una suma superior al millón de dólares.

“Si llega no desearle bien porque soy colocolino, jajaja. Pero es una gran persona”, aseguró Paredes en el cóctel de presentación del Duelo de Leyendas entre Colo Colo y River Plate que se disputará en el estadio Monumental este sábado 7 de diciembre.

Esteban Paredes destacó al uruguayo como uno de los buenos complementos que tuvo en Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

El contrato de Rivero con el Barcelona de Ecuador vence en diciembre de 2025 y fue un jugador de buen rendimiento en el cuadro amarillo. En 18 partidos jugados anotó 11 goles y regaló una asistencia. Una muestra evidente del buen rendimiento que alcanzó en el equipo adiestrado por Segundo Castillo. ¿Arribará al Centro Deportivo Azul? El tiempo dirá. Pero al icónico “7” de los albos no le gusta mucho la idea.