Unión Española comenzó con Emiliano Vecchio en el banco de suplentes en el duelo ante Colo Colo. Pero de todas maneras, el cuadro hispano recurrió al talentoso volante ofensivo argentino durante el segundo tiempo. Corrían 77′ del partido cuando el “10” ingresó.

Miguel Ponce lo mandó al campo de juego en el estadio Monumental a ocupar el lugar de Pablo Aránguiz. “Fue un gran segundo tiempo. Tuvimos cuatro ocasiones de gol. Y el gol. Tácticamente fue muy trabajado. Colo Colo tiene muy buenos jugadores. Estuvimos a la altura como visita”, dijo el Chueco tras el encuentro.

“Tenemos un plantel. Sin duda, cuando uno tiene titulares están un poquito por sobre. Norambuena es un poco más joven. Adamo es tan joven como Frías. Entra Vecchio, que esperábamos que controlara un poco más el juego. Fueron cambios puesto por puesto”, explicó Ponce sobre las modificaciones que realizó en la 16° fecha del Campeonato Nacional 2024.

Miguel Ponce en el estadio Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El DT prosiguió con su análisis. “No resultó sostener: Vecchio no pudo, no le llegó la pelota. Pensábamos que con la nueva energía nos íbamos a posicionar nuevamente. Esa fue la intención”, afirmó el estratego, quien dirigió a la Roja en el Mundial Sub 17 de 2015.

“Volvimos a sentir lo que fuimos en la primera rueda, creamos muchas ocasiones de gol. Pero nos tomó medio tiempo”, agregó Ponce. Razón tiene: la Furia Roja mostró una actuación mucho más decorosa que en la caída estrepitosa frente a Magallanes por la semifinal regional de la Copa Chile 2024.

Miguel Ponce intentó que la Unión Española tuviera un poco más de control del balón con el ingreso de Emiliano Vecchio, quien jugó en Colo Colo durante tres años. Aunque también confirmó la llegada de Leandro Benegas, quien ya no cuenta para Jorge Almirón en el Cacique.

“Tenemos tres cupos, uno ya está con Lea Benegas para que llegue con nosotros. Los otros dos pueden ser todos los que quieran. Pero Massri estuvo muy dispuesto a jugar, tapó muy bien la banda contra Zavala y Opazo”, expuso Ponce ante la consulta por la necesidad de un lateral izquierdo.

Leandro Benegas ante Unión Española, el que pronto será su nuevo club. (Pepe Alvujar/Photosport).

Otro que habló sobre el arribo de Benegas fue Franco Frías, quien tuvo varias ocasiones de gol en las que no pudo vencer a Brayan Cortés. “El que venga sabemos que va a sumar. A veces tuve malas situaciones, como hoy. Se me cerró el arco. Pero soy un jugador que no se va a rendir”, expuso el Chipi.

“Los que vengan que sumen y espero que se dé lo mejor para nosotros”, agregó el atacante surgido en las inferiores de Rosario Central. De todas maneras, el trasandino cree que la Furia Roja va en ascenso durante esta parte de la temporada.

