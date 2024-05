Día del Trabajador: los saludos del fútbol chileno no tuvieron el de las universidades ni Coquimbo

Cada uno de mayo se celebra el Día del Trabajador y en 2024 no pasó inadvertido para el fútbol chileno. Aunque sí para algunos clubes, pero también hubo varios que dedicaron un mensaje, emotivas palabras o alguna gráfica para extender un saludo en esta fecha.

“Porque naciste de gente humilde con alma de pueblo”, rezaba parte del tuit de Colo Colo para una conmemoración que tuvo lugar en Estados Unidos. Fue en 1886, donde un grupo de trabajadores en Chicago optó por hacer una huelga para exigir una jornada laboral de ocho horas diarias, la mitad de lo que estaban obligados a cumplir hasta ese entonces.

En tanto, Universidad de Chile no hizo ninguna publicación este 1 de mayo. Tampoco Universidad Católica, que se sumó a otro club que sorprendió por no publicar algún saludo debido a su actividad en redes sociales fue Coquimbo Unido.

La gráfica de Colo Colo. (Captura Twitter Colo Colo).

Mientras que hubo clubes cuyo mutismo no fue ninguna sorpresa, como Unión La Calera, que desde el minuto a minuto frente al Cacique que no tuiteaba, aunque lo hizo mientras se escribía este artículo. O Deportes Copiapó, que tiene tirada la cuenta en la ex red social del pajarito hace varios meses.

El saludo de Deportes Iquique. (Captura Twitter Deportes Iquique).

“Somos tierra de esfuerzo y sacrificio, y nos enorgullece representar en cancha a toda nuestra gente”, escribió Deportes Iquique. En tanto, Everton de Viña del Mar posteó que “queremos agradecer enormemente a todos quienes construyen nuestro club a diario”.

La gráfica del saludo de Everton. (Captura Twitter Everton de Viña del Mar).

El Día del Trabajador en las redes del fútbol chileno

Si bien la UC no publicó algún saludo por el Día del Trabajador sí fue uno de los clubes del fútbol chileno que mostró imágenes del entrenamiento de este 1 de mayo. También lo hizo Huachipato, que sí recordó la conmemoración de aquella manifestación de hace 156 años.

Así conmemoró Huachipato a los trabajadores Acereros. (Captura Twitter Huachipato).

El actual campeón del fútbol chileno escogió un escueto saludo de tono familiar. Palestino prolongó el abrazo para “los trabajadores de todo un pueblo” en una imagen que mezclaba el castellano con el palestino. Todos esto clubes tienen como objetivo la 11° fecha del Campeonato Nacional 2024 del fin de semana venidero.

La imagen de Palestino para el saludo por el Día del Trabajador. (Captura Twitter Palestino).

En Cobreloa, por su parte, hubo dos gráficas en el mensaje. “Hoy saludamos a todas y todos los cobreloínos que día a día trabajan por un futuro mejor para sus familias”, rezaba parte del mensaje de los Zorros del Desierto.

“En cada labor, late el corazón ñublensino: pasión, esfuerzo y valor”, decía la publicación de Ñublense, que también quiso dejar un mensaje de tono familiar para la conmemoración de este día, un feriado irrenunciable en Chile.

O’Higgins y Unión Española se suman a los saludos por el Día del Trabajador

O’Higgins formó parte de los clubes de la primera división del fútbol chileno que se manifestaron en el Día del Trabajador. “Celebramos el esfuerzo y dedicación de todas y todos los que día a día trabajan incansablemente para llevar el sustento a sus hogares”, festejó el Capo de Provincia en sus redes sociales.

O’Higgins y la imagen para su saludo a los trabajadores. (Captura Twitter O’Higgins)

“Feliz Día del Trabajador, en especial a los que son parte de esta familia hispana”, tuiteó la Unión Española. En la fotografía también había un mensaje especial: dedicado “especialmente a los que se esfuerzan día a día por hacer más grande nuestra historia”.

La gráfica de Unión Española para conmemorar el 1 de mayo. (Captura Twitter Unión Española).

Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!