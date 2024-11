El fútbol chileno pierde a uno de sus máximos referentes de los últimos años. Esto debido a que Carlos Villanueva confirmó oficialmente su retiro a los 38 años.

El futbolista se formó en La Serena y en 2003 hizo su debut oficial en el fútbol profesional. Pero el gran salto lo dio en Audax Italiano entre 2004 y 2008. Incluso fue subcampeón en el clausura 2006.

Tras ello, tuvo una temporada en el Blackburn Rovers en 2008 y tras ello emigró para el Al Shabab de Emiratos Árabes. Su ciclo se extendió por seis temporadas, hasta que en 2013 volvió a Chile a jugar por Universidad Católica. Luego vinieron sus ciclos por Arabia Saudita por Al Ittihad y Al Fayha.

Ya para el 2020 logró retornar a Chile. Primero en Palestino (entre 2020 y 2022), luego en Magallanes (2022 y 2023) y finalmente en el cuadro tano en 2024. “Audax para mí es el equipo más especial donde jugué. Son imborrables en mi corazón. Pude volver y retirarme con los colores de mis amores”, reconoció el volante zurdo en sus redes sociales.

En un emotivo registro que acompañó Audax, se repasó su carrera y se destacaron parte de los 66 goles que marcó a lo largo de su carrera. Ademas en el registro subido por el cuadro tano, se aprecia cómo fue la última jornada del “Piña” como profesional y que lo acompañó su familia.

“Gracias al hincha me hizo sentir su cariño hacia mí. Nunca me lo esperé y estoy muy agradecido de todos ustedes. Me retiro aquí, vistiendo la camiseta de Audax Italiano”, cerró Villanueva emocionado por lo vivido en sus años de carrera.

¿Qué ganó Carlos Villanueva en su carrera?

Audax Italiano despidió a Carlos Villanueva

En total, Carlos Villanueva ganó ocho títulos en su carrera como futbolista profesional. El “Piña” solo en Chile logró tres de sus trofeos y con la camiseta de Magallanes. Primero fue campeón de la Primera B en 2022, luego ganó la Copa Chile ante Unión Española y posteriormente la Supercopa frente a Colo Colo.

A nivel individual ganó los premios al futbolista del año en Chile en 2007 y fue parte del equipo ideal de América en la misma temporada.