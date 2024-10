Hernán Caputto sabía perfectamente que la misión a cumplir con Deportes Copiapó no era nada fácil, sobre todo porque el final del calendario incluye una visita a Colo Colo. De todas maneras, el DT aceptó el complicado desafío de salvar del descenso al cuadro nortino.

Si bien el equipo agregó cuestiones positivas al juego con Caputto, quien reemplazó a Ivo Basay en el cargo, quedó sentenciado dos fechas antes: la caída frente a Everton en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla sentenció el regreso del León de Atacama a la Primera B del fútbol chileno.

“Fue una locura el partido, emocionalmente subía y bajaba todo el tiempo. Hablé con (Esteban)Solari de que si el partido era 5 a 5 no nos íbamos a extrañar. Lo que duele es que los muchachos se matan entrenando. No puedo decir nada de eso ni del club por el trato, porque ha sido extraordinario”, resumió Caputto en la entrevista con TNT Sports Chile.

Maxi Quinteros lamenta el descenso de Deportes Copiapó. (Juan Carlos Moreau/Photosport).



Agregó que “sabíamos que iba a ser difícil, es difícil, duro afrontarlo. No puedes esperar por el resultado de rivales. Tienes que ser capaz de lograrlo. El equipo quiere, intenta, busca, eso me gusta. Tiene pundonor y va, pero hay errores cuando no tienes equilibrio y pasa esto del partido“.

“Estoy agradecido de las palabras y de los jugadores, sin duda. Siempre uno quiere entregar al máximo toda su capacidad de luchar y buscar. Siempre somos optimistas y creemos que podemos solucionar problemas. Me quedo con lo que se entregan los jugadores desde que llegamos”, expuso también el ex DT de la Roja Sub 17, la Universidad de Chile y Ñublense.

Hernán Caputto en su paso como DT de la U. (Felipe Zanca/Photosport).





Caputto afirma que Copiapó entregará todo en la fecha final contra Colo Colo

Por esas cuestiones que tiene el fútbol, Hernán Caputto y Deportes Copiapó serán los últimos rivales de Colo Colo, cuadro que pelea con Universidad de Chile por el título de la primera división chilena. En la fecha 30, el Cacique debe visitar al cuadro atacameño.

Un juez que tendrá la definición del Campeonato Nacional 2024, aunque los albos perfectamente podrían llegar con la corona puesta al duelo final si vencen a Deportes Iquique y el Romántico Viajero pierde o empata contra Ñublense. “Esto continúa. En algún momento seremos decidor de algo y nos queda mucha responsabilidad”, expuso Caputto.

“Eso es importante. Dije que voy a luchar hasta el final y lo haré.

Agradecer al apoyo de la gente que siempre estuvo, la gente, la barra. La vamos a luchar hasta el final para dejar al equipo lo más arriba posible en todo sentido. Cuando encuentras un resultado así tienes poca respuesta porque atacamos y nos atacaron”, prosiguió Caputto.

Jorge Luna, una de las figuras de Deportes Copiapó. (Juan Carlos Moreau/Photosport)

Y tuvo más. “Creo que es demasiado largo el resultado. Me duele empatar porque teníamos que ganar, pero era diferente por las situaciones que hubo.

Eso es lo que queremos hacer, cabeza fría, asumir estas cosas difíciles. Hay muchachos que luchan, que entrenan día a día y lo agradezco”.

Caputto cuando fue DT de Ñublense. En Chillán tuvo una polémica con Jaime García y no pudo ganarse el cariño de los hinchas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Esto sigue, los jugadores deben estar prendidos para lo que sigue. Después de analizar esto, es difícil. A lo mejor esperaré a mañana para verlo”, cerró Hernán Caputto, quien debe digerir este golpe antes de visitar al Audax Italiano y cerrar como local su participación en la élite nacional frente a Colo Colo.