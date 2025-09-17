Una lamentable noticia se dio a conocer en estos días. Ya que distintos medios mexicanos informaron el descubrimiento del cuerpo sin vida del joven boxeador azteca, Jesús Iván “Rafaguita” Mercado Cabrera.

El joven pugilista de 21 años y que poseía un récord profesional de 7 triunfos, 9 derrotas y un empate, fue hallado sin vida en la zona fronteriza entre Sonora y Baja California el pasado lunes 15 de septiembre , con evidentes signos de haber sido intervenido por terceros al encontrarse envuelto en una frazada y con cinta adhesiva.

Los detalles de la trágica muerte de Jesús “Rafaguita” Mercado:

De acuerdo con reportes preliminares de medios aztecas, fueron los automovilistas quienes alertaron sobre la presencia de un bulto sospechoso en la carretera, lo que derivó en el descubrimiento y posterior identificación, gracias a los tatuajes que el deportista tenía en varias partes de su cuerpo.

Jesús Mercado Cabrera fue hallado sin vida en México a días de protagonizar un nuevo combate.

Ante este lamentable hecho, medios como TV Azteca informan que la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Estado de México, abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Aunque los primeros reportes señalan que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, ahora será el Servicio Médico Forense quienes determinarán de manera oficial la causa de muerte del deportista.

Desde ya familiares, amigos y la comunidad deportiva han alzado su voz exigiendo justicia y claridad sobre los hechos.

Publicidad

Publicidad

Triste final para una de las grandes promesas del pugilismo mexicano y que incluso se preparaba para un próximo combate. Ya que “Rafaguita” incluso tenía pactado un combate ante su compatriota, Adrián Ruiz Acevedo, el próximo 27 de septiembre en el Gimnasio Juan Francisco Estrada de Hermosillo, en Ciudad Juárez.