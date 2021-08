Este domingo en una conferencia de prensa que tuvo lagrimas, frases y emociones, Lionel Messi le dijo adiós por primera vez al Barcelona tras estar toda una vida en el club blaugrana. Desde las inferiores hasta sus 34 años de edad, La Pulga confirmó este 8 de agosto el fin de la relación con el club y luego de que hace unos días él mismo equipo informó del término de contrato y la no renovación.

El Barça eso sí se alejó de ser el causante de la partida del histórico 10. En un comunicado que sacaron en la semana, aseguraron que ninguna de las partes quería que se fuera:

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

El mismo Messi en la conferencia de esta jornada explicó que "no sé si se hizo todo lo posible. Yo tengo claro que yo hice todo lo posible para quedarme. Quería quedarme. Y no se pudo".

¿Por qué se va Messi del Barcelona?

Para explicar la situación es imposible no recordar los antecedentes de la temporada pasada, donde Lionel Messi tenía en el contrato y a un año de que finalizara, una cláusula con fecha límite para partir del club si así lo quería.

Esta cláusula tenía fecha tope el 30 de junio, cuando normalmente la temporada ya está finalizada. Pero debido a la pandemia y el retraso de las ligas, el año futbolístico terminó semanas después y a pesar de que La Pulga una vez finalizada la temporada quiso acceder a estos términos contractuales, desde el Barça se lo negaron.

Los problemas de Messi con el ya expresidente del club, Josep Bartomeu, tuvieron un momento fuerte en esta negociación y finalmente con Lionel quedándose sin el deseo de hacerlo. Ya más adelante la directiva del club cambió y la estrella culé cambió de parecer y tenía decidido quedarse, aunque para esto tenía que renovar su contrato que finalizaba a mitad del presente año 2021, esto mientras disputaba la Copa América que consiguió con su selección.

En conferencia, Messi se despidió entre lágrimas del Barcelona (Foto: Getty)

Si había acuerdo entre Barcelona y el jugador, ¿qué pasó?

Los motivos para que Lionel Messi no continúe en el club y que fueron los que expuso el mismo Barça, es debido a las actuales normas de La Liga de España y el fair play financiero. ¿Qué quiere decir esto?

En palabras simples, el Barcelona tenía un tope de sueldo que cumplir con todo su plantel 2021-2022 acorde también a los ingresos del club, y los números no daban para pagarle un contrato nuevo a Messi, a pesar de que el mismo jugador se rebajó el monto a la mitad. La pandemia y las pérdidas millonarias en malas decisiones de los culés tienen al equipo mal financieramente y el contrato alto de Lio, a pesar de rebajárselo, no cuadraba.

Hoy el cuadro blaugrana debe pagar grandes sueldos en su equipo y que varios no han coincidido con el rendimiento de estos refuerzos, los más icónicos son Ousmane Dembélé, de varias lesiones, Phillippe Coutinho, que apenas ha jugado, y uno de sus últimos fichajes millonarios, Antoine Griezmann.

Barcelona no logró bajar los costos actuales del plantel y por normas de La Liga, finalmente no le pudo renovar a Lionel Messi. Aunque esto ya tiene diferentes dudas, como por qué ficharon a jugadores como Agüero y Depay si los números no coincidían, ya que las reglas del futbol español las conocían con anterioridad.

El mismo Messi puso en duda las ganas del club, ya que en conferencia afirmó que "Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo".

Si bien el golpe a la afición y a un jugador que había vivido toda su carrera en el mismo equipo es grande, sumada a la emotiva despedida del 10, las puertas no están cerradas para el argentino, y en sus mismas palabras, "Hoy me toca despedirme. Ojalá algún día pueda volver a ser parte de este club".