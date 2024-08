La prensa italiana adelanta que Alexis Sánchez no será titular en Udinese contra Bologna y, probablemente, tampoco irá a la banca.

El Udinese de Alexis Sánchez y Damián Pizarro se apresta para debutar en la Serie A 2024-25. Los de Friuli visitan al Bologna este domingo por la primera fecha del calcio, aunque todo indica que habrá que esperar para ver a los chilenos en el equipo dirigido por Kosta Runjaic.

Tal como detalla el sitio partidista TuttoUdinese, la probable formación de Udinese está integrada por Maduka Okoye en el arco; Nehuén Pérez, Jaka Bijol y Lautaro Giannetti en defensa; Kingsley Ehizibue, Sandi Lovric, Martín Payero y Hassane Kamara en mediocampo; Florian Thauvin, Lazar Samardzic; y Lorenzo Lucca en ataque.

Pero no para ahí, pues las informaciones apuntan a que Alexis tampoco estará en el banco. De hecho, Corriere dello Sport no incluye a Sánchez ni en el once inicial ni entre las alternativas en la banca.

El que sí incluye a Alexis para el partido es La Gazzetta dello Sport, aunque el diario deportivo rosa en La Bota pone al goleador histórico de la selección chilena en la banca.

El caso de Damián Pizarro

En lo que respecta a Damián Pizarro, La Gazzetta consigna al ex Colo Colo entre los jugadores no disponibles, con al menos cinco días de recuperación por delante tras extirparse un quiste óseo.

De esta manera, y de no aparecer AS7 en la banca, tanto Alexis Sánchez como Damián Pizarro podrían debutar la próxima semana, como local contra Lazio, por la segunda fecha de la Serie A del calcio.

Alexis esperará una semana más por su redebut.

¿Cuándo juega el Udinese por la primera fecha de la Serie A?

El Udinese visita al Bologna este domingo, desde las 12:30 horas de Chile, por la primera fecha de la Primera División de Italia. El partido se jugará en el estadio Renato Dall’Ara de Bologna.