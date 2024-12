El Udinese tuvo un inicio de temporada prometedor, pero con el pasar de los meses se ha ido desinflando poco a poco. El equipo de Alexis Sánchez y Damián Pizarro no lo está pasando bien en Italia y este fin de semana sufrió un nuevo revés, el que tiene a los hinchas agotados.

El Zebrette cayó por 0 a 2 ante Genoa y llegó a cinco partidos sin saber de triunfos. El último fue el 25 de octubre ante Cagliari y desde entonces acumulan cuatro derrotas y un empate. Una situación que tiene cansado a los fanáticos y también a su directiva, desde donde rogaron por la vuelta del Niño Maravilla.

El tocopillano está en la última parte de su recuperación antes de volver a las canchas y en el club están desesperados para que ocurra. Así por lo menos lo dejaron claro tras la derrota de este domingo, donde aprovechando de dejarle un recado al chileno.

Udinese le prende velas a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ha comenzado a reaparecer en Udinese desde este fin de semana y ya se palpita su redebut con el club. Después de meses esperándolo, el Niño Maravilla está muy cerca de poder volver a la acción con su primer amor en Europa, algo que en la interna ruegan desesperadamente.

Alexis Sánchez está cada vez más cerca de volver a jugar con Udinese. Foto: Udinese.

Gianluca Nani, director deportivo del Zebrette, habló luego de la derrota ante Genoa y reconoció la crisis que atraviesan. “El momento es fruto de una concomitancia de causas. Siempre debemos hacerlo bien para no dejar que influyan aspectos externos, como el arbitraje, pero estos no deben convertirse en una coartada, no somos ese tipo de club. Ha habido algunos episodios polémicos en los últimos partidos, pero ni siquiera hay que mencionarlos, no queremos dar un cierto tipo de mensaje“.

“Hoy sólo puedo felicitar al árbitro. El entrenador está haciendo un buen trabajo. Lo pasamos bien en cuanto a los resultados, pero hicimos algunas buenas actuaciones, excepto hoy también. Si con diez fue difícil, pero fue culpa nuestra. Creemos en el entrenador, ahora tenemos que estar más concentrados y atento”, añadió.

Pero fue tras eso que empezó a hablar de los ausentes y de lo que viene, con un mensaje a Alexis Sánchez. “Sólo pienso en el próximo partido, no hago planes a largo plazo. El objetivo es sobrevivir, en Monza será un choque directo y tendremos que dar lo mejor de nosotros. Debemos recuperar la atención, porque una ingenuidad te puede costar un partido, como ha pasado hoy”, lanzó.

Ahí recordó al chileno, al que espera y califica como el salvador para el 2025. “Tenemos una plantilla grande y completa, Solet también estará disponible a partir de enero y otra “adquisición” importante será Alexis Sánchez. Ahora sólo hay que pensar en trabajar en nosotros mismos”.

Por ahora, Alexis Sánchez sigue trabajando con todo para estar de vuelta lo antes posible. Udinese intentará mantenerse cerca de la parte alta a la espera del Niño Maravilla, quien está llamado a ser el líder de un equipo que pasó de más a menos en un par de meses.

¿Cuándo puede volver Alexis Sánchez en Udinese?

Según los plazos entregados por el Udinese, Alexis Sánchez todavía tiene algunas semanas más por esperar para volver. El Niño Maravilla apunta a su retorno el día 4 de enero, cuando visiten al Hellas Verona.

¿Cuál es el próximo partido del Udinese?

Udinese por ahora se enfoca en lo que será su próximo desafío en la Serie A. Este lunes 9 de diciembre desde las 16:45 horas, el Zebrette visita al Monza buscando salir de la zona media de la tabla de posiciones.