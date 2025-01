Udinese sumó una nueva derrota en la Serie A. El cuadro de Friuli ahora tropezó ante uno de los equipos más poderosos como la Roma y dejó escapar la chance de dar el salto en la tabla. Ahora se mira peligrosamente la zona de descenso.

El elenco de los chilenos, Alexis Sánchez y Damián Pizarro (ausente por estar en el Sudamericano) no pudo ante el conjunto de Ranieri y sumó una nueva caída en la liga italiana. La jornada comenzó a favor de los locales con la temprana anotación de Lorenzo Lucca. El delantero de 24 años aprovechó los espacios y con certera definición puso el 1-0 en el minuto 38.

En el complemento se esperaba que el equipo de Kosta Runjaic pusiera el bus y asegurara el resultado. Sin embargo, poco y nada duró la alegría. Con dos penales más que desafortunados, en especial el segundo con una salida para el olvido del portero Sava, el Udinese le entregó en bandeja el resultado a la Roma.

Pellegrini y Dovbyk en el minuto 50 y 63 no fallaron desde los doce pasos y pusieron a la Roma adelante por 2-1. Apremiado por el resultado, El DT del Udinese se la jugó y mandó a la cancha a Alexis Sánchez. Desde el 78’, el nacido en Tocopilla intentó por todos los medios lograr al menos un empate. Pero no tuvo éxito. Si el equipo de Ranieri hasta le duplicó la marca para evitar sorpresas con el ex Barcelona.

Finalmente la Roma se llevó el premio y ahora se ubica noveno con 30 unidades. Mientras que el Udinese suma una nueva derrota y se queda en el puesto 11ª, con solo 26 puntos. Para peor, si se dan una serie de resultados podrían quedar a solo seis puntos de puestos de descenso directo. Lo que pone cuesta arriba el proceso de Runjaic.

¿Cuándo juega el Udinese?

El equipo de Alexis Sánchez y Damián Pizarro (que ahora está en el Sudamericano en Venezuela) vuelve a jugar el próximo sábado 1 de febrero. El Udinese será local nuevamente ante Venezia y está obligado a sumar si quiere alejarse de la zona baja de la Serie A.