El Niño Maravilla estuvo en la banca el fin de semana y, previo al duelo ante Inter de Milán, asomaba como titular. Sin embargo, su técnico y los medios revelaron que no es tan así.

Alexis Sánchez ha estado dando una pelea por casi la mitad de la temporada para poder sumar minutos. El Niño Maravilla se lesionó en su regreso al Udinese y no ve acción desde la Copa América con Chile en junio.

Varios meses son los que el tocopillano ha tenido que alejarse de las canchas, pero toda espera tiene su final. El fin de semana recién pasado fue a la banca y este jueves tiene grandes opciones de redebutar con su primer amor en Europa enfrentando nada menos que a Inter de Milán, su ex club.

En el duelo por la Copa Italia, el chileno esperaba ir como titular para así ir recuperando ritmo. Sin embargo, en la previa del encuentro una sorpresiva noticia sacude por completo sus planes y hasta lo deja en duda para desafiar al Nerazzurri.

Udinese deja en duda el regreso de Alexis Sánchez ante Inter de Milán

Alexis Sánchez esperaba sumar sus primeros minutos en su vuelta a Udinese en el choque con el Inter de Milán. El Niño Maravilla está listo para ver acción, pero en el Zebrette lo están llevando con más calma de la que imaginaba.

Alexis Sánchez está listo para jugar, pero en Udinese no lo quieren apurar. Foto: Udinese.

El tocopillano esperaba ir como titular ante el Nerazzurri, pero según revelaron en la prensa italiana y su propio técnico, esto parece más lejos que cerca. Kosta Runjaic habló en la previa del duelo y sorprendió a todos con sus declaraciones.

El DT del Udinese remarcó que, si bien Alexis Sánchez está en condiciones, su titularidad no está asegurada. “Mañana es su cumpleaños. Sobre el papel también puede empezar desde el principio, pero todavía tengo que decidir“, lanzó.

Sus palabras fueron profundizadas por el sitio Mondo Udinese, donde revelaron que el Niño Maravilla no está en el once estelar. El sitio remarcó que “no fue considerado como posible titular” y que nuevamente tendrá que esperar en la banca su oportunidad.

De hecho, el citado medio enfatizó en que el club no lo quiere apurar para nada y ruegan para que vaya agarrando ritmo de a poco. La idea es que pueda estar en su mejor versión en el 2025, donde tendrá que demostrar que volvió para ser un aporte.

Alexis Sánchez tendrá que seguir esperando por su oportunidad para poder redebutar con el Udinese. El Niño Maravilla está con muchas ganas de sumar minutos, pero su técnico no lo quiere apurar para así no arriesgar una lesión peor de las que ya lo han afectado.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Inter de Milán?

En su paso por el Inter de Milán, Alexis Sánchez logró jugar un total de 142 partidos oficiales en tres temporadas. En ellos marcó 24 goles, aportó con 28 asistencias y alcanzó los 5.405 minutos en el campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese con Inter de Milán?

Alexis Sánchez espera estar como titular en Udinese en el duelo ante Inter de Milán en la Copa Italia. El encuentro, válido por los octavos de final del torneo, se llevará a cabo este jueves 19 de diciembre desde las 17:00 horas.