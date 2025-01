El regreso de Alexis Sánchez no sólo ha generado alegría en los hinchas, sino que también en quienes fueron sus compañeros en Udinese. El Niño Maravilla volvió a su primer amor en Europa y, a pesar de una grave lesión, ya está de vuelta aportando dentro de la cancha.

Si bien le ha costado ganarse un lugar como titular en el once de Kosta Runjaic, el tocopillano igual se las ha arreglado para hacerse sentir. Algo que no extraña a quienes compartieron camarín con él en el Zebrette años atrás, tal como lo dejó claro un ex socio.

Gokhan Inler, quien fuera mediocampista de aquel equipo que viera brillar al chileno y hoy encargado del área técnica del club, se deshizo en elogios. De hecho, destacó que sigue teniendo esa mentalidad que lo ha llevado a los clubes más importantes de Europa.

Ex compañero en Udinese babea por Alexis Sánchez

Alexis Sánchez recibe el cariño de todos los que lo vieron brillar con Udinese años atrás. Además de los aplausos de los hinchas, el Niño Maravilla recibe elogios de quienes fueron sus compañeros como es el caso de Gokhan Inler.

Alexis Sánchez recibió una ola de elogios de Gokhan Inler, uno de sus ex compañeros en Udinese. Foto: Getty Images

El ex socio en la primera etapa del chileno y hoy encargado del área técnica del Zebrette, conversó con Radio Serie A sobre su vuelta a Údine. “Alexis ha tenido una carrera maravillosa, crecimos juntos“.

De hecho, Gokhan Inler remarcó que el Niño Maravilla mantiene su misma ambición de gloria que en su primera aventura en Europa. “Puedo decir que no ha cambiado, incluso ahora es un ganador, siempre quiere ganar“.

Eso no fue todo, ya que enfatizó en que le encanta la actitud que tiene Alexis Sánchez. “Eso me gusta de él, nunca se rinde. En ese equipo había muchos jugadores fuertes que han tenido grandes carreras”.

Quedará esperar ahora para ver si es que Kosta Runjaic le da más espacio al chileno. Los resultados no se le han dado y necesita con urgencia mover el tablero para poder seguir soñando con un lugar en las copas internacionales de la próxima temporada.

Alexis Sánchez está trabajando con todo para poder tomar una camiseta de titular en Udinese. El Niño Maravilla no quiere seguir mirando todo desde la banca y presiona por una oportunidad.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Udinese?

Alexis Sánchez dejó atrás las lesiones y, hasta ahora, ha logrado disputar un total de 6 partidos oficiales con Udinese. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 203 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez buscará seguir sumando minutos y así ayudar al Udinese a volver al triunfo. El Zebrette vuelve a la cancha este sábado 1 de febrero desde las 11:00 horas recibiendo al Venezia.