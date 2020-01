Marcelo Vega: "Hoy Alexis Sánchez no tiene el nivel que tiene Marcos Bolados"

La buena actuación de Marcos Bolados en la victoria de Colo Colo sobre Palestino por el Campeonato Nacional dejó maravillado al panel del programa Todos somos Técnicos de CDF y en especial a Marcelo Vega.

El Tobi postuló al delantero antofagastino a la selección chilena, ya no como alternativa, sino como reemplazo nada menos que de Alexis Sánchez, a dos meses del inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

"Ahora, hablando bien, yo creo que hoy Alexis no tiene el nivel que tiene Bolados. No tiene esa velocidad. No pica a los espacios como está picando Bolados. Está jugando mucho más atrás y me parece que Bolados es una buena alternativa. La selección son momentos", aseguró.

Por su parte Gonzalo Fouillioux puso al ariete colocolino como una "alternativa" importante para los compromisos venideros de la Roja. "Cuando uno piensa en Bolados como alternativa para la selección chilena hay que pensar que no queda mucho tiempo para las eliminatorias", sentenció.

"La selección suena como algo muy fuerte, como que uno piensa en la generación dorada, pero en ataque la realidad es otra. Existe una alta valoración de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, pero cuando uno ve las alternativas y qué jugadores ha llamado Rueda (Sagal, Junior Fernandes, Diego Rubio, Christian Bravo), uno puede pensar que Bolados es una alternativa válida", destacó el comentarista.

La selección chilena se enfrentará a Uruguay y colombia el 26 y 31 de marzo respectivamente, en el inicio de las próximas eliminatorias sudamericanas. Bolados ya fue citado por Reinaldo Rueda y anotó un gol ante Suecia en el partido que marcó el debut del colombiano por la Roja.