Inter de Milán vs Fiorentina: Ver EN VIVO a Alexis Sánchez y el nuevo debut de Arturo Vidal en la Serie A de Italia

Se acabó la espera y este sábado Alexis Sánchez volverá a la cancha con el Inter de Milán, claro que no lo hará solo. Y es que esta fecha podríamos ver también el debut de Arturo Vidal con la camiseta nerazzurra.

Los dirigidos por Antonio Conte recibirán a la Fiorentina en el Giuseppe Meazza por la segunda jornada de la Serie A de Italia (la primera Inter tuvo descanso) y lo hará con ambos jugadores chilenos en la citación de los locales, hecho que marcará una espera de casi 14 años desde que el King y Alexis jugaron juntos a nivel de clubes, cuando compartieron camarín en Colo Colo.

Y en la previa los elogios han caído como lluvia para el Rey Arturo. Si fue Lukaku primero quien destacó el palmarés de Vidal, ahora fue Conte esta jornada en la conferencia antes del partido quien destacó las cualidades del chileno, tanto así que explicó que podría jugar en diferentes posiciones.

Para el Maravilla también será una temporada especial. Tanto por su nuevo compañero como el rol que jugará en su segunda temporada en Milán. El tocopillano cerró de gran manera el periodo anterior y surge como una alternativa más que válida para darle el salto de calidad que necesita Inter en su misión de pelearle la copa a Juventus y la Champions League.

Quien no verá acción en este especial encuentro es. El mediocampista del cuadro Viola ha tenido problemas de salud luego de enfermar de coronavirus y hasta el momento no ha podido entrenar en Italia , tanto así que estaría también descartado para las eliminatorias en octubre.

Alexis y Arturo se reencontraron en el Inter esta semana y podrían tener este sábado su primer duelo juntos en Europa. (Foto: Getty)

