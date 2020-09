Romelu Lukaku enaltece a Arturo Vidal: "No se gana tanto en tantos equipos, si no eres un jugador de nivel"

Arturo Vidal entró como avión en la interna del Inter de Milán. El mediocampista chileno se incorporó a los entrenamientos el martes y ha sido tema central de conversación en un plantel que se propone ganar todo en la próxima temporada.

Y nada menos que el goleador de la última campaña, Romelu Lukaku, fue quien se deshizo en elogios para el King, y lo destacó como una pieza importante de cara a la búsqueda de los nuevos objetivos para el equipo.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Rom reconoció que el valor que tiene la presencia del Rey Arturo. "La llegada de Vidal es importante para nosotros. Es un jugador de gran calidad", aseguró el belga.

Lukaku, Vidal y Hakimi se divierten en uno de los primeros entrenamientos del chileno con la camiseta del Inter de Milán. Foto: Inter

"La temporada pasada lo hicimos bien, pero tenemos que mejorar en calidad y experiencia. Dos atributos que Vidal tiene. No se gana tanto con tantos equipos distintos si no eres un jugador de nivel", subrayó el compañero de ofensiva de Alexis Sánchez.

Pero si de piropos se trata, Lukaku no se guardó nada al hablar de Antonio Conte. "Para mí es un mentor, un padre, una persona que me entiende verdaderamente. Yo también lo entiendo y estoy agradecido de la estima que me tiene", explicó.

"La primera vez que me llamó, hace seis años, ya quería que me compraran. Jugar para él es verdaderamente la realización de un sueño. Ver sus equipos y entender que se puede, individual y colectivamente, aprender y mejorar tanto", reflexionó.

"Siento haber crecido mucho en la última temporada, mérito del Míster y de su staff. Pero debemos pensar que estamos sólo en el comienzo. Ahora tenemos que mejorar y Conte es el entrenador justo para hacerlo", sentenció.

Lukaku elige los mejores defensores



Finalmente, Lukaku repartió elogios. Sobre Nicoló Barella dijo que "es impresionante, ha crecido tanto, s importante para nosotros y para la selección de Italia". Y también habló Kalidou Koulibaly, al momento de destacar los mejores defensores de la liga italiana.

"En Italia todos son fuertes. Koulibaly está listo, me divierto cuando juego con él, me gusta el enfrentamiento, la fuerza del adversario. Es así con Ragnar Klavan del Cagliari, O Marash Kumbulla que estaba en Verona o con Leonardo Bonucci o Alessio Romagnoli", subrayó.

Vidal y Lukaku esperan estar este sábado en el estreno oficial de Inter por la Serie A. En la segunda fecha de la liga italiana -la primera fue pospuesta-, el cuadro lombardo será anfitrión de la Fiorentina, este sábado a las 15:45 horas.