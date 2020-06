Ex capitán de Manchester United se pasa de listo y trata de lo peor a Alexis Sánchez: "Que vuelva como el hombre que limpia zapatos, es un inútil"

El escocés Willie Morgan jugó más de 200 partidos con la camiseta de Manchester United entre la década del '60 y '70, fue capitán del club, y por ello cree tener derecho en criticar a los jugadores del elenco inglés.

El británico habló de Alexis Sánchez, y en los peores términos, porque el ex seleccionado de Escocia no quiere el regreso del chileno a Inglaterra tras su paso por Inter de Milán, tratándolo de lo peor.

Willie Morgan posando con los colores de Manchester United - Getty

A Morgan le preguntaron por el nivel de algunos futbolistas que han pasado por los Diablos Rojos y le dijo a Stretty News que "me refiero a mirar el nivel de Alexis Sánchez. ¿El club pagó la mitad de su salario solo para que alguien se lo llevara? Es tan malo ¡Es una locura!".

Pero eso no fue todo, porque el ex jugador de 75 años se fue en picada con el goleador histórico de la Roja, y no tuvo pudor en tratarlo muy mal.

"¡Espero que vuelva como el hombre de los zapatos, limpiando los zapatos! Él es inútil. Entonces, el mejor lugar para él es donde está. No lo quiero de vuelta. Tenemos suficientes problemas para deshacernos de los demás sin tenerlo de regreso", expresó.

Alexis Sánchez recibe críticas justo en la semana en que volverá a la actividad, porque asoma como suplente en Inter de Milán, de cara a la semifinal de vuelta de la Copa Italia ante Napoli.