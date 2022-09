El ex técnico de Alexis Sánchez en Udinese, Gianni de Biasi, elogió al delantero del Olympique de Marsella. Dice que aún está totalmente vigente.

Ex DT de Alexis en Udinese: "Ha recuperado la alegría de jugar al fútbol en Marsella"

Alexis Sánchez ha vuelto a ser considerado titular en Europa, luego de sus pasos por Manchester United e Inter de Milán, donde no pudo establecerse en el once inicial.

El tocopillano le ha respondido con goles al técnico del Olympique de Marsella, Igor Tudor, y ha sido elogiado por la prensa especializada en Francia.

El ex entrenador del chileno en Udinese, Gianni de Biasi, se refirió al momento que vive y reconoció que ha sido uno de los mejores jugadores que ha dirigido en su carrera.

“Vi que había marcado dos goles, sus primeros tantos con Marsella, eso me pone muy feliz”, dijo el estratega a La Tercera.

“Alexis ha empezado muy bien con Marsella, se nota que ha recuperado la alegría de jugar al fútbol. Además, se fue a un club importante, con un lindo entorno, en una ciudad que está frente al mar”, añadió.

De Biasi dice que Alexis eligió bien su destino: “Los aficionados de Olympique son muy calientes y cariñosos, como deben de ser los chilenos con Sánchez. Ahí puede encontrar personas que le van a hacer triunfar, sentirse querido”.

"No creo que haya sido un error marcharse de Italia, cada uno decide su destino. Alexis tiene que ver como lo siente en este momento. Tú necesitas cabeza y corazón. Esas decisiones tienen situaciones que nosotros no vamos a conocer", complementó.

Sobre su rendimiento en Italia, señaló: "Para mí, hizo cosas muy buenas en Inter de Milán. El problema es que adelante tenía a Edin Dzeko y Lautaro Martínez, los titulares del entrenador. Pero ha jugado bastantes partidos en una liga que no es fácil. Además, ganó tres títulos en un equipo que hace mucho tiempo no ganaba el scudetto".

Acerca de la evolución del Niño Maravilla, comentó: "No creo que haya cambiado mucho de cuando yo lo dirigí en Udinese. En el campo se nota que tiene la misma pasión, la misma ilusión de hacer cosas importantes en la vida. Tiene una particularidad, es un futbolista con buena técnica y una fuerza increíble. Sigue siendo un gran sprinter, corre y conduce muy bien la pelota. Tiene mucha calidad".

Luego, afirmó: "Está totalmente vigente. Sus cualidades no las ha perdido. Ha tenido algunas molestias físicas en su carrera, pero sus características especiales no han cambiado, eso que pocos jugadores de alto nivel saben mantener a través de los años. Es uno de los mejores futbolistas que he dirigido en mi carrera".

"Estoy convencido de que va a andar muy bien en Marsella, espero que haga una excelente temporada, que convierta muchos goles, se lo merece", finalizó.