El lateral derecho neerlandés de 27 años aparece como posible refuerzo del Olympique de Marsella y también del Lyon, toda vez que rompió su relación con José Mourinho y no volverá a vestir la camiseta de la AS Roma de Italia.

José Mourinho no lo escondió: la rabia que le provocó el comportamiento del defensor neerlandés Rick Karsdorp lo hizo echar humo en la AS Roma. Luego del empate 1-1 de la Loba ante el Sassuolo, el entrenador portugués destrozó a uno de sus pupilos, aunque sin aludirlo directamente. "El esfuerzo del equipo se vio traicionado por una actitud poco profesional. Hablé con él y lo invité a irse del club en enero, no sé qué hará", dijo The Special One. Y apuntaba al futbolista de 27 años, quien ingresó en el segundo tiempo de aquel duelo.

El ex lateral derecho del Feyenoord de su país tiene un contrato con los giallorossi hasta 2025, pero todo parece indicar que terminará antes de esa fecha, pues la relación con Mou quedó demasiado tirante: es más, el carrilero derecho tomó un avión de regreso a Holanda y el agente del marcador de punta, Johan Henkes, solicitó explicaciones del DT luso.

Más allá de todo eso, hay aspirantes a quedarse con el pase de Karsdorp. Uno de los clubes que ha mostrado un serio interés en él es la Juventus, que por el momento marcha en el 3° lugar de la Serie A, aunque a 10 puntos del líder Napoli.

Pero no sólo en el Calcio hay clubes que pretenden al nacido en Schoonhoven el 11 de febrero de 1995. En la Ligue 1 de Francia hay un par de equipos que manifestaron sus intenciones en contar con él, según el reporte que entregó Roma Press. Y uno es el Olympique de Marsella, que tiene al chileno Alexis Sánchez como una de sus figuras principales.

Eso sí, la escuadra del Velódromo no compite sola para fichar al defensor apuntado indirectamente por Mourinho. El Olympique de Lyon también agregó aquel nombre a su carpeta de potenciales refuerzos, aunque todavía ninguno de ellos movió sus fichas para concretar una propuesta formal por Rick Karsdorp. ¿Será compañero del Maravilla en el cuadro más popular de Francia? Al menos la intención está.