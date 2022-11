José Mourinho acusó a un jugador de la Roma de ser un traidor. Según la prensa italiana se trata del holandés Rick Karsdorp, quien dejó la ciudad y no jugó ante el Torino.

El miércoles pasado la Roma empató 1-1 frente al Sassuolo por la fecha 14 de la Serie A, ocasión en la que el entrenador José Mourinho se despachó unas polémicas declaraciones.

El entrenador portugués acusó a uno de sus jugadores de ser un traidor, aunque no quiso dar el nombre.

"La Roma jugó bien. Veníamos de dos partidos duros y tristes y hemos querido ganar. A pesar de todo, lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional", señaló.

"Casi nunca voy al vestuario, pero hoy entré para decírselo a todos. He hablado con él y le he mandado irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", añadió.

Horas después la prensa italiana dedujo que el jugador al que se refería Mourinho era el holandés Rick Karsdorp, lo que fue luego confirmado por el agente del futbolista, Johan Henkes.

"Estamos sorprendidos por las declaraciones de Mourinho, que apuntan a Rick, sin que Mourinho o AS Roma mencionen el nombre de Rick", dijo el representante.

"Queremos una explicación del club sobre las palabras del entrenador y cómo lo hizo. Así no se trata a un jugador que lleva cinco años en el club", complementó.

Lo cierto es que Karsdorp no fue convocado para el partido de este domingo ante el Torino (1-1) y el jugador se fue a Holanda, sin conocerse su futuro aún.

El director general de la Roma, Tiago Pinto, sostuvo sobre la situación de Karsdorp: "Tenemos que poner a la Roma y sus intereses por encima de todo. Decidimos que lo mejor para todos era que no estuviera".