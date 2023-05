Alexis Sánchez está ilusionado con dar el gran golpe y así coronar una temporada de ensueño en el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla tiene a su equipo peleando el título de la Ligue 1 con el PSG y este sábado tiene un partido clave con el Lens, que lo puede dejar a sólo dos puntos de la cima.

En la previa del encuentro y en conversación con La Tercera, Pasquale Marino llenó de elogios al chilenos. El técnico que lo hiciera debutar en Europa con la camiseta del Udinese destacó que su presente no es casualidad ya que "es un chico que siempre mostró mucho profesionalismo".

"Lo veo muy bien, lo está haciendo de una manera muy destacada en Olympique de Marsella. Es una linda ciudad para jugar al fútbol, con una hinchada que se nota lo quiere mucho. Pero, sobre todo, ha tenido continuidad y eso es lo que más necesita un jugador como él", señaló.

Para el DT, esto no ocurrió en el Inter de Milán y por eso no rindió como se esperaba. "Alexis Sánchez es un jugador que necesita continuidad en su juego, a quien le gusta mucho ser el protagonista de los partidos. Cuando no la tiene, no es feliz, no se siente importante. Y, obviamente, eso repercute en su juego".

En esa misma línea, Pasquale Marino recalcó que "hoy lo veo en Marsella y se divierte como un niño en la cancha, tal como lo hacía en Udinese. Se nota que Alexis ha recuperado la alegría de jugar al fútbol y se le ve con mucho entusiasmo. Está inspirado y se ha proyectado como una de las grandes figuras del campeonato francés. Sus números están ahí, nadie lo puede desmentir. Ha tenido una gran temporada y en una faceta goleadora. Por algo ha anotado 17 conquistas, una gran cifra. De alguna manera, hemos vuelto a ver al Sánchez que nos tenía acostumbrados".

Finalmente, puso al Niño Maravilla entre los mejores del planeta. "A mi manera de ver, a sus 34 años, Alexis Sánchez está entre los diez o quince delanteros top del mundo, jugando como segunda punta. Porque tú sabes que es su posición favorita en el campo de juego. Con su experiencia todavía está en la elite".

Alexis Sánchez y Olympique de Marsella quieren seguir soñando con alcanzar el título de la Ligue 1. De ganar esta tarde quedarán a dos puntos de un PSG que está en crisis, con Neymar lesionado y Lionel Messi castigado, algo que quiere aprovechar para dar el golpe de gracia.

