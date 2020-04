Alexis Sánchez: "Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que me ayudaron a cumplir mi sueño"

Este lunes, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol chileno cumple un año más defendiendo a la camiseta de la selección chilena: Alexis Sánchez.

El tocopillano debutó un 27 de abril de 2006 frente a Nueva Zelanda con triunfo por 1-0 en el amistoso jugado en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera (gol de Eduardo Rubio).

Es por esto que en este día especial para él, Alexis compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a todos los que han aportado en su carrera: "Un día como hoy, 27 de abril del año 2006, debuté por mi país Chile".

"Han pasado 14 años y aún no lo dimensiono, solo tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas que me ayudaron a cumplir mi sueño (compañeros, médicos, utileros, cuerpo técnico, etc). Muchas gracias por todo. El León sigue intacto", escribió el Maravilla.

En las imágenes destaca una junto a Nelson Acosta, precisamente el DT que lo hizo debutar en la Roja. Además, aparecen fotos y videos de las dos Copa América y de su tierra natal, Tocopilla.

Alexis Sánchez es el que sumas más participaciones en la historia de la Roja con 132 partidos y el máximo goleador histórico con 43 goles. Además, tiene 36 asistencias con la camiseta de todos.