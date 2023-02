El DT portugués de Flamengo, Vítor Pereira, tiene a los dos chilenos atrás en la consideración y volverá a apostar por el ex compañero de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella. Arturo Vidal y Erick Pulgar esperarán su chance en el banco frente a Al Hilal en la semifinal del Mundial de Clubes.

¿Y Vidal? Flamengo tendrá a Gerson, un ex socio de Alexis, para la semifinal del Mundial de Clubes

Flamengo cuenta las horas para salir a la cancha en el Mundial de Clubes 2023. Como habitualmente ocurre, tanto el equipo europeo y el sudamericano comienzan en las semifinales, así que el Real Madrid y el cuadro carioca tendrán su primera aparición en el torneo, que en la edición 2023 se lleva a cabo en Marruecos.

Por cierto, no han sido días fáciles para Arturo Vidal, quien fue multado a raíz de su comportamiento en el Mengao, motivado particularmente por la falta de minutos en el actual campeón de la Copa Libertadores, que a contar de las 16 horas de este martes 7 de febrero, se medirá a Al Hilal de Arabia Saudita, el monarca de la Liga de Campeones asiática.

Y ese panorama no cambiará para el chileno. No al menos en la ronda de cuatro mejores en este torneo, pues el DT portugués del rubro-negro, Vitor Pereira, elegirá a Gerson. Según reportó Globo Esporte, en la última práctica se vio al ex jugador del Olympique de Marsella ocupar un lugar en la mitad de la cancha.

Así el escenario, ha sido el jugador de 25 años que coincidió con Alexis Sánchez en Francia quien se ganó el lugar tras la salida de Joao Gomes al Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, en desmedro del King y también de Erick Pulgar, otro chileno que rema desde atrás en la consideración del adiestrador flamenguista.

Flamengo confirma sus laterales para la semifinal del Mundial de Clubes

Otra de las interrogantes que el entrenador luso de Flamengo tenía era definir quiénes serán los laterales estelares para enfrentar a la escuadra dirigida por el argentino Ramón Díaz. Finalmente, Pereira optó por Matheuzinho para ser el carrilero derecho. Y por el experimentado Filipe Luís para cubrir el flanco izquierdo.

De este modo, la probable formación del Fla para medirse a Al Hilal en la semifinal del Mundial de Clubes es con Santos en la portería; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira y Filipe Luís en la zaga; Thiago Maia, Gerson, Giorgian de Arrascaeta y Everton Ribeiro en la zona media; Pedro y Gabriel Barbosa, Gabigol, en la dupla ofensiva.