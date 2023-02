La sorpresiva derrota de Marsella ante Niza en el Vélodrome (3-1), por la fecha 22 de la Ligue 1, dejó con rabia a los hinchas de Olympique, que ven cómo nuevamente se escapa el PSG en la tabla de posiciones. Y será precisamente su próximo rival, en duelo programado para este miércoles por octavos de final de la Copa de Francia.

Lo que más indignó a los fanáticos fue la ausencia de Alexis Sánchez en el equipo titular. El técnico Igor Tudor decidió darle minutos al portugués Vitinha, el esperado centrodelantero que llegó como refuerzo de invierno, pero después tuvo que dar las explicaciones por prescindir desde el inicio del tocopillano, que ingresó en el segundo tiempo con marcador de 0-2.

El ex defensor croata respiró antes de responder a la prensa local y lo primero fue proteger a recién llegado de Sporting Braga. "Honestamente, Vitinha hizo un buen partido. Es un chico que viene del fútbol portugués y tiene que adaptarse, tuvo un disparo y buenas combinaciones", explicó el estratega de OM.

¿Alexis será titular ante el PSG de Messi?



"No podemos ganar siempre, si no tendríamos 120 puntos", fue la frase que eligió Igor Tudor para darle cierre a la rueda de prensa. El entrenador del Marsella estaba tostado por los cuestionamientos. "Fue un partido muy duro el de hoy y para mí, el equipo titular fue el correcto", se defendió.

Sobre la ausencia de Alexis Sánchez, el croata no dio demasiadas razones. "Sánchez no puede jugar siempre los 90 minutos", exclamó el ex Juventus. Pero igual llamó la atención que el delantero chileno no fuese titular y que ingresara de apuro después del entretiempo, si se considera su minutaje a lo largo de la temporada.

El Niño Maravilla ha jugado 25 partidos en la temporada y sólo faltó a cuatro compromisos desde su arribo. En ese periodo, el ariete nacional estuvo en la cancha el 84 por ciento del tiempo total de juego y sólo en dos oportunidades había jugado 45 minutos o menos: en su debut contra el Brest (45') y luego en la sexta fecha ante Auxerre (31').