La carrera de Arturo Vidal le ha permitido hacerse muchas amistades en el mundo del fútbol y no son exclusivamente colegas dentro del terreno de juego sino todo tipo de personajes, siendo uno de ellos Tibúrcio, alguien muy cercano a Rafinha, su excompañero en el Bayern Múnich que le hizo enamorarse de Flamengo.

El King ahora cumple el sueño de jugar en uno de los equipos que es hincha y quienes conocían sus sentimientos por el club desde hace tiempo son felicidad total. Con el mencionado Tibúrcio, el chileno se conoció cuando arribó al cuadro bávaro dado su acercamiento con Rafinha y allí forjaron una amistad.

Es por eso que cuando fichó con el Mengao, quien también fuera exfutbolista hizo hasta lo imposible para el reencuentro. "Él se adaptó muy rápido al Bayern. Siempre fue muy entregado, fuerte y se hizo muy amigo de Rafinha. Son amigos hasta el día de hoy", dijo en entrevista con UOL Esporte.

Y el reencuentro se dio este miércoles cuando los rojinegros recibieron a Athletico Paranaense en Copa de Brasil en Maracaná. Tras el calentamiento se pudo ver que el oriundo de San Joaquín se acercó a las gradas a saludar a las gradas, pero no era un fanático más, sino su amigo.

"Cuando Vidal llegó a Brasil, Rafinha me dijo: 'Tibúrcio, Vidal preguntó por ti'. Pero yo estaba en Estados Unidos y todavía no tuve tiempo de ir a Río a hablar con él. Entonces tomé un vuelo y fue al Maracaná", contó el brasileño sobre esta oportunidad que tuvieron ambos de verse.

Tibúrcio se dio el tiempo de describir la personalidad de Vidal. "Es un tipo que no tiene ni nada que comentar. Muy buena gente, del público, habla con todos, no es fresco, habla con todos. Yo recuerdo eso, cuando me conoció, me besaba calvo y me llamaba 'gato'", apuntó además de desearle lo mejor en su paso por Flamengo.