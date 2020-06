Reinaldo Navia le presta ropa a Arturo Vidal: "La gente que se expresa así de los futbolistas es envidiosa y frustrada"

Este sábado, Arturo Vidal se aburrió de las críticas que ha sufrido en sus redes sociales y compartió un potente mensaje identificándose como un jugador del pueblo y de esfuerzo.

A través de una storie de Instagram, el King comentó que "soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crio conmigo y vivió lo mismo que yo".

"Gracias a ellos también, familia y amigos… Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan mal los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso yo dejo la vida en lo que hago. No soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso", añadió.

Debido a esto, en RedGol compartimos sus palabras con una publicación y apareció un ex jugador de la Roja en su defensa. Reinaldo Navia le prestó ropa al King y lo defendió de los criticones.

"No hagas caso King, esa gente que se expresa así de los futbolistas siempre es gente envidiosa y frustrada", posteó el Choro.

Revisa el comentario del ex delantero de la selección chilena:

El Choro Navia defendió al King en RedGol