¡Nooooo! Arturo Vidal se "corta" su mohicano en el TikTok del Inter de Milán

Arturo Vidal impactó al mundo mundial a través de las redes sociales del Inter de Milán. El cuadro lombardo publicó un video de diez segundos en el que el mediocampista chileno se "corta" su característico mohicano.

En la escena, el King aparece con una rasuradora en mano y una sonrisa inquietante. Luego se lleva el artículo a su cabellera y al momento de pasar por el mohicano, se corta la imagen sin que se permita ver el resultado de la acción.

¿Se habrá cortado su característico peinado? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que Vidal participará hoy de una nueva jornada de entrenamientos en el cuadro lombardo y a través de las fotografías seguramente veremos si todo esto es verdad.

Arturo Vidal llegó fue anunciado como nuevo jugador del Inter de Milán este martes, luego de que se confirmara su salida de Barcelona y que se realizara los exámenes médicos de rigor en Milán.

El mediocampista nacional se incorporó ayer a los entrenamientos y se espera que Antonio Conte pueda contar con él en el duelo de este sábado ante la Fiorentina, que marcará el debut de la nueva temporada del elenco interista.

Arturo Vidal se inspiró en un seleccionado alemán al momento de definir el corte de pelo que lo ha acompañado toda su carrera. Foto: Getty Images

La historia del característico peinado de Vidal



Arturo Vidal no ha llevado su característico peinado durante toda su carrera. De hecho, en sus inicios en Colo Colo se le puede advertir con todo el cuero cabelludo cubierto por una frondosa melena, que le hizo recibir el apodo de "Celia", por Celia Cruz.

Sin embargo, esta historia llegó rápidamente a su fin. Ya en el Mundial Sub 20 de 2007, Vidal había comenzado a delinear lo que en los años siguientes se convertiría en un sello tan distintivo como su fútbol.

En definitiva, fue una entrevista al diario francés L'Equipe el que reveló el origen del característico mohicano que Vidal lleva en su cabeza y que prometió mantener a lo largo de toda su carrera.

"Me lo hice después del Mundial Sub 20. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002, por ser super agresivo, le daba miedo al rival. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", explicó.

Ziege era un jugador alemán, de grandes temporadas en el Bayern Múnich, que jugaba de lateral izquierdo. Fue campeón de la Eurocopa en 1996 y luego finalista del Mundial de Japón y Corea del Sur.