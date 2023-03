La guerra entre Mauricio Israel y Arturo Vidal suma un nuevo capítulo este martes. Luego de las declaraciones cruzadas entre ambos, el comentarista no se guardó nada contra el King y le respondió con fuerza.

Todo se generó luego que el animador de Círculo Central acusara una supuesta indisciplina de Darío Osorio, lo que sería el verdadero motivo de su marginación de la selección chilena. No obstante, el mediocampista no se quedó callado y sacó la voz al respecto.

"Quiero aclarar una cosa, no sé cómo se llama este payasito que está en la tele. Habló muy mal de Osorio, eso hace mucho daño a un jugador que tiene mucho talento, es uno de los próximos que se puede ir a Europa. Dañarlo a él y a su familia", dijo el bicampeón de América.

Estos dichos no cayeron nada bien a Mauricio Israel, quien en el programa Sígueme y te Sigo de TV+ aprovechó de responderle con todo. "Lo primero que quiero decir es que no se dice 'Ginasio' sino que 'Gimnasio' y que 'Nadien' se dice 'Nadie'", disparó por la forma de hablar del volante.

Tras ello, el comentarista se fue encima de Arturo Vidal. "Más que molestarme que me diga 'Payasito de la tele', es que me ningunee y que diga que no me conoce y que ni sabe cómo me llamo. Él sabe perfectamente cómo me llamo y no es primera vez que tenemos un desencuentro".

Para Mauricio Israel, lo hecho por el King tiene otra intención más que defender a Darío Osorio. "Lo que no me explico es por qué salió él a hablar de esto. ¿Por qué este desmentido no lo hizo el agente de este muchacho, la U, la ANFP o la selección? Yo sé cuál es la razón porque salió a hacer eso. Es más que payasito, él salió de Melame… Él va con un recado súper claro y no es para mí, me usa para ese recado".

Pero eso no fue lo único, ya que también le refregó su polémica en la Copa América 2015. "Le pediría que me prestara su ‘cresta’ roja y capaz que también su Ferrari rojo chocado por curado para que pueda hacer un completo show de payaso… No estoy picado, quiero completar el traje de payaso".

Como si fuera poco, dio a entender que la aparición de Diego Rubio no fue por una lesión de Alexis Sánchez, sino que por nexos con agentes. "Vidal le hace el juego a su representante, porque aquí hay una guerra de representantes".

"El representante de este chico (Osorio) no es (Fernando) Felicevich, pero lo quiere para poder tener preponderancia y para poder venderlo él, porque es el negocio que hace. Entonces manda a Vidal defender a Osorio públicamente", añadió.

Mauricio Israel no se retracta de sus dichos sobre Darío Osorio y ahora se lanza contra Arturo Vidal. La selección chilena se ve envuelta en una polémica que, más que de fútbol, ya parece cualquier cosa.

Revisa la respuesta de Mauricio Israel a Arturo Vidal por sus dichos sobre Darío Osorio