"La trayectoria de Arturo Vidal lo enmarca como el mejor de la historia", asegura su preparador físico

Arturo Vidal tiene un preparador físico personal que se encarga de potenciar las virtudes del mediocampista de Barcelona. Se trata de Juan Ángel Ramírez, quien sigue la carrera del King desde su ciclo en el Bayern Múnich.

Por eso, avala en primera persona a su pupilo, al punto de encumbrarlo a lo más alto de la historia del fútbol chileno. Un debate que siempre ha tenido a Elías Figueroa con la ventaja de una trayectoria que contó con tres premios al Mejor Jugador de América.

Vidal también tiene lo suyo. "Arturo lleva muchísimos años demostrando lo extraordinario que es. No va a ser elegido el Mejor de América, si no ha jugado en América. Lo comparan y no ha jugado en América", puntualiza Ramírez en diálogo con Deportes en Agricultura.

Arturo Vidal marcó con un potente derechazo el gol del triunfo de Barcelona sobre Real Madrid este sábado (FC Barcelona)

"De los clubes que ha jugado en Europa, en tres países ha estado en los clubes más importantes. En Italia, estuvo en la Juventus; en Alemania estuvo en el Bayern y en España, en el Barcelona", sentencia el ex PF de Iquique, La Calera, Colo Colo y Universidad de Chile.

Es que, según Juan Ramírez, la experiencia del King no se repite en otro futbolista chileno. "En todos los clubes ha sido un pilar fundamental, por lo tanto, la trayectoria de Arturo lo enmarca como el mejor de la historia de Chile", advierte.

El debate vuelve a la palestra luego de que el Rey Arturo se convirtiera en figura del triunfo de Barcelona sobre Valladolid, duelo en el que anotó el único gol del partido y permitió que el conjunto azulgrana siga de cerca al líder de La Liga de España, Real Madrid.

En caso de que el elenco catalán corone esta temporada con el campeonato local, Vidal habrá batido su propio récord de ligas consecutivas ganadas en el Viejo Continente. Desde 2011 suma cuatro con la Juventus, tres con Bayern Múnich y una con Barcelona.