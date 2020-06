Juan Cristóbal Guarello: "Arturo Vidal me parece que está un poco lento, con un cambio más abajo"

Arturo Vidal y el Barcelona enfrentan este martes al Atlético Madrid por la fecha 33 de La Liga tras la igualdad 2-2 contra Celta, resultado que dejó a los culés dos puntos por debajo del Real Madrid en la lucha por el título.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello analizó el momento de los culés y el Rey Arturo a poco del inicio del partido entre los azulgranas y los colchoneros.

“Messi es el mejor jugador del mundo, pero no está jugando como el mejor del mundo. Está lento, el otro día participó en los dos goles de Suárez, pero no está explosivo”, dijo Guarello.

Agregó que “en el 2-2 contra Celta, el Barcelona se vio mal parado y se comieron unas contras… llamó mucho la atención. Lo de Vidal, no quiero ser sacrílego, pero me parece que está un poco lento en todo. Su ímpetu de repente disfraza que llega tarde a las coberturas, me ha parecido lento en varias jugadas”.

Sentencia: “cuando le ponen al lado a este cabro (Riqui) Puig, que parece que sale del colegio y va a jugar, la marca del Barcelona queda muy descompensando. Y ahí va a las coberturas, llega tarde y comete falta. Esta con el ímpetu de siempre, la entrega de siempre, la energía habitual, pero con un cambio más abajo”.

Arturo Vidal ante Celta.