Juan Antonio Pizzi se la juega por Arturo Vidal ante Real Madrid: "Es un futbolista indispensable"

Quedan solo horas para vivir un nuevo clásico español entre Barcelona y Real Madrid. Y en la previa del encuentro, un viejo conocido habló sobre lo que será el duelo entre blaugranas y merengues.

Juan Antonio Pizzi conversó con AS España y tuvo elogios para Arturo Vidal, quien pese a su buen nivel no logra convencer del todo. "Me parece innecesario defenderle. No lo necesita. Y es evidente que, por todo lo que hace, es un futbolista indispensable".

Pero eso no fue todo, ya que el ex DT de la Roja aseguró que el King "es un ganador nato y merece ser considerado como tal. Es un jugador que complementa perfectamente a otros jugadores con otro estilo en el Barça".

La lucha por la punta de la tabla de posiciones de La Liga podría terminar con un nuevo líder si es que el Real Madrid (53 puntos) se impone como local ante el Barcelona (55 puntos). El duelo está programado para este domingo a partir de las 17:00 horas.