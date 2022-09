Jean Beausejour destaca la actitud del King en Flamengo: "Estoy muy sorprendido por la capacidad de tolerancia a la suplencia de Arturo Vidal"

El ex jugador y comentarista en ESPN asegura que Arturo Vidal está tan comprometido con el proyecto del Flamengo, que no se desmotiva al no ser titular, por ejemplo en la semifinal de Copa Libertadores.