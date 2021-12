En el marco de la obtención del séptimo Balón de Oro por parte de Lionel Messi, en Italia se lleva a cabo la otra cara de la moneda con el premio que entrega en esta ocasión Calciobidone al peor futbolista extranjero de la temporada en la Serie A, donde un chileno es parte del odiado top ten.

La campaña del mediocampista nacional, Arturo Vidal en Inter de Milán no ha sido como muchos esperaban, donde las lesiones y la irregularidad en su juego lo tienen más en la banca que parte de la oncena estelar de Simone Inzaghi.

Por lo que, el Vidal fue incluido en el “Flap Ten” que desarrolla el medio italiano y busca encontrar al reemplazante de Christian Eriksen que lo recibió la pasada campaña también con la camiseta Nerazurra como peor fichaje internacional del torneo.

“Del Rey Arturo al Rey del Horror. Entre la locura y el protagonismo: póquer, peleas, alcohol, coches destrozados, pruebas impactantes. Y así sucesivamente, pon más”, destacó en primera instancia Calciobidone sobre el King.

Le pegan con todo al seleccionado chileno y critican que es la sombra de lo que ha demostrado en otros clubes con un discreto juego en la pasada campaña con Antonio Conte. “Descuido inhumano, máximo gestor de las bolas perdidas, muy poco filtro y dificultad para encontrar el puesto y recibir las indicaciones del señor Conte. Arturo, un fantasma de sí mismo y un blanco inevitable de muchas críticas por parte de la afición del Inter”, desclasifican.

Pero no queda ahí, ya que hacen burla de su relación con las redes sociales y la forma deportiva en que se encuentra el ex Barcelona. “Lo que queda es una condición física por momentos deplorable para el ex astro chileno, seguro de sí mismo, con la cresta siempre alta. Como si dijera: '¿Soy el más fuerte en el medio del campo' (¿o quizás el único más fuerte en la web?)”, expresaron.

"Un equilibrio pintoresco para Vidal, el real, el "de cresta bajísima" y con la cabeza orientada hacia otro lado: 30 apariciones en claroscuro, aderezadas por un solo gol", sentencian sobre el Bicampeón de América con Chile.