El gran Pau Gasol llena de elogios a Arturo Vidal: "Me gustan su garra, espíritu y capacidad de lucha"

No hay dudas. A los 40 años, Pau Gasol se mantiene como uno de los referentes máximos del deporte español, pese a que actualmente se encuentra sin equipo después de su último paso por Milwaukee Bucks en 2019.

El pívot fue el primer español en el All-Star Game de la NBA, el primero en ser campeón de la liga más importante de básquetbol en el mundo (dos veces con los Lakers) y además campeón del mundo en 2006 y triple medallista olímpico. Una locura.

Por eso, su palabra tiene un peso importante. Y más si se refiere a Arturo Vidal en una reflexión llena de halagos para el chileno. Como buen catalán e hincha del Barcelona, valora especialmente el aporte del King al conjunto azulgrana.

Pau Gasol tiene una rica historia de casi dos décadas en la NBA (Instagram)

"A Arturo no lo he podido conocer en persona, pero sin duda he conocido de su carrera y éxito en el mundo del fútbol, y me alegro que ahora defienda la camiseta blaugrana. Espero que ayude al Barcelona a conseguir más títulos", sentenció el basquetbolista a Radio ADN.

En la vereda de los elogios, Gasol valoró las características del Rey Arturo. "Me gustan su garra, espíritu y capacidad de lucha. Siempre ha sido un jugador determinante en todos los equipos que ha estado", reflexionó Gasol.

Al igual que Vidal, la estrella de la NBA ha realizado una campaña de recolección de fondos para la Cruz Roja, nada menos que en compañía de Rafael Nadal. Y ya suman más de 15 millones de euros recaudados.

"Me alegra mucho que Arturo y otros deportistas en Chile estén participando y lanzando una campaña similar, ya que ese era nuestro objetivo con Rafa, inspirar a otros deportistas del mundo y así ayudar a los que más lo necesitan", completó Gasol.