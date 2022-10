Arturo Vidal fue titular en el Flamengo por la final de la Copa de Brasil ante Corinthians. Fue empate 1-1 en los 90 minutos de la revancha y triunfo en los penales para el equipo del Rey chileno.

Tras el nuevo título, el 24 de su nutrida carrera, Arturo Vidal compartió algunos momentos del festejo a través de su Story en Instagram, específicamente junto a su pareja Sonia Isaza y su madre, Jacqueline Pardo, quienes acompañaron al King en el estadio Maracaná.

Primero, Vidal respondió a una publicación de Sonia. En la foto reluce la medalla del chileno junto al saludo correspondiente: “felicitaciones mi vida, te amo y feliz por ti”. El Rey Arturo responde “gracias mi vida, otra más”.

Minutos después la publicación del King fue junto la señora Jacqueline: “te amo mamita”, fue el emotivo título de la foto del multicampeón Arturo Vidal.

Asimismo, Sonia Isaza compartió un video en el que acompaña el íntimo festejo de Arturo Vidal, mordida incluida del chileno a la medalla de un nuevo palmarés personal del volante de la selección chilena.

Cabe recordar que Arturo Vidal es compañero de Erick Pulgar en el Flamengo, sin embargo el ex mediocampista de la Fiorentina no fue parte de la Copa de Brasil pues no alcanzó a ser inscrito en este torneo a su llegada al Mengao.