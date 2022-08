Los que pensaron que el romance entre Arturo Vidal y Boca Juniors se iba a acabar después de que el King firmara como refuerzo de Flamengo estaban muy equivocados. El mediocampista chileno ya tiene un pedacito del corazón de la mitad más uno de Argentina y así lo demostró en la antesala de la semifinal de la Copa Libertadores 2022.

Vélez Sarsfield recibirá esta noche al Mengao (20:30) en la cancha del estadio José Amalfitani para comenzar a definir un boleto a la final. Y en la antesala, Vidal y el conjunto carioca entrenaron en la Casa Amarilla, como se conoce al Complejo Pedro Pompilio, el segundo hogar de Boca Juniors después de La Bombonera y laboratorio del cuadro xeneize.

El Rey Arturo tuvo un doble desafío. Por un lado, exhibirse ante el técnico del Fla, Dorival Junior, para que definitivamente opte por él como titular, después de su gran actuación y liderazgo en el equipo alternativo que derrotó a Botafogo en el clásico carioca con gol de su autoría por el Brasileirao, el sábado pasado.

Pero el King también parecía entusiasmado con vivir el Mundo Boca desde dentro. La sonrisa en los momentos de relajo y el ceño fruncido al momento de la intensidad fueron la imagen evidente que dejó el ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona en el lugar donde saltó a la fama mundial su amigo Gary Medel y comenzó a brillar su otro camarada futbolero, Carlos Tevez.

¿Arturo Vidal titular ante Vélez Sarsfield?



Contra todo pronóstico y dejando en el camino al favorito River Plate, Vélez Sarsfield se convirtió en el único equipo argentino y no brasileño presente en semifinales de la Copa Libertadores. El Fortín eliminó al cuadro millonario en octavos de final y después apeó a Talleres de Córdoba para quedar entre los cuatro mejores.

De todas formas, Vélez no llega en su mejor momento. Suma once partidos sin ganar en la liga argentina y no podrá contar con dos de sus figuras, el veterano zaguero Diego Godín y el motor del mediocampo, Máximo Perrone. La conducción referil estará a cargo del colombiano Wílmer Roldán.

La presencia estelar en Flamengo de Arturo Vidal, goleador y figura del equipo alternativo que le ganó el clásico carioca a Botafogo el sábado por el Brasileirao, no está asegurada. La prensa brasileña no ha adelantado la presencia del chileno entre los titulares, así como tampoco la del recién llegado Erick Pulgar, que igualmente viajó a Buenos Aires.

De hecho, la única duda consignada es la actuación desde el inicio del defensor David Luiz, que espera superar un cuadro de hepatitis para ingresar a última hora en la pizarra del técnico Dorival Jr. Otras bajas importantes para el duelo de esta noche son Marinho, Rodrigo Caio y Bruno Henrique.

Formaciones de Vélez Sarsfield y Flamengo



De esta manera, las formaciones que adelanta la prensa internacional para el duelo de esta noche (20:30 horas) entre Vélez Sarsfield y Flamengo, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en encuentro válido por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2022,son las siguientes.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos en la portería; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega en defensa; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres para la doble contención; Luca Orellano, Walter Bou y Lucas Janson como mediapuntas; y Lucas Pratto en el centro de la delantera.

Flamengo: Santos en la puerta; Rodinei, David Luiz o Fabrício Bruno, Léo Pereira y Filipe Luís en la última línea; Everton Ribeiro, Thiago Maia y João Gomes en la medular; Gabigol, Pedro y Giorgian de Arrascaeta en la ofensiva.

Recuerda que podrás acopañarnos en toda la previa y luego en el partido, con el relato minuto a minuto, las estadísticas y los principales videos, con un seguimiento especial para las esperadas actuaciones de Arturo Vidal y Erick Pulgar, además de todas las estadísticas, análisis, reacciones y trastienda del choque estelar de esta noche en el fútbol sudamericano.