Arturo Vidal y Alexis Sánchez sumaron el pasado miércoles 11 de mayo un nuevo título a sus vitrinas llenas de éxito ya que Inter de Milán se coronó campeón de la Copa Italia tras vencer por 4-2 a la Juventus en tiempo extra, donde todo quedó igualado 2-2 en los 90 minutos pero Ivan Perisic terminó siendo el héroe.

El puntero croata de 33 años fue titular en el equipo de Simone Inzaghi y en el minuto 99' de juego puso el 3-2 de la victoria vía penal, pero no estuvo libre de polémicas. Una falta en el 96' de Matthijs de Ligt sobre Stefan de Vrij no fue advertida por el árbitro y tras llamado del VAR se cobró el lanzamiento que no gustó para nada en la Vecchia Signora.

Por eso, mientras el juez se dirigía al área para que se llevara a cabo el tiro desde los 12 pasos, el King fue raudo hasta donde Perisic para motivarlo con el penal, pero recibieron la no deseada visita de tres futbolistas bianconeros: Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci y Mattia Perin.

El colombiano y los italianos se acercaron al croata para desconcentrarlo y ahí fue el Rey quien sacó su escudo.

Así, el histórico mediocampista de la generación dorada de la selección chilena se plantó frente a Cuadrado y evitó que distrajera a Perisic, mientras que seguramente Bonucci y Perin prefirieron no meterse, así como también hizo el Niño Maravilla, que incluso intentó sacar a Vidal de ahí.

Pese a eso, el oriundo de San Joaquín no se marchó del punto penal hasta que se fueran los intrusos, y cuando parecía que las cosas se calmaban apareció Paulo Dybala. El argentino, que se rumorea podría llegar al cuadro lombardo la próxima temporada, fue a reclamarle al árbitro y Vidal intercedió para que el penal pudiese patearse rápido.

Tras eso, gol de Perisic, después la estocada final en el 110' y llegó el 4-2 para ganar el título que dejó a Arturo Vidal como el futbolista chileno que más trofeos ha ganado con 23, mientras que el Niño Maravilla quedó tercero con 19. En el segundo puesto está Claudio Bravo con 22 tras ganar la Copa del Rey con Betis.

Así, el King activó el modo líder para que Ivan Perisic pudiera patear con tranquilidad el penal decisivo del Inter y la jugada fue ampliamente comentada por los fanáticos en redes sociales, donde Vidal demostró que a pesar de los pocos minutos que le da Inzaghi él lo sigue dejando todo en cancha para seguir ganando.