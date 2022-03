Arturo Vidal y Alexis Sánchez no lo están pasando bien en el Inter de Milán. Los chilenos han sido figuras cada vez que se les ha necesitado, pero pese a ello, no son considerados dentro de los titulares por Simone Inzaghi.

En el último encuentro en la UEFA Champions League ante el Liverpool, los dos referentes de la selección chilena brillaron dentro de la cancha. Y si bien el Niño Maravilla vio la tarjeta roja, su nivel fue de los mejores. Tanto, que el domingo respondió a las críticas salvando el empate frente al Torino.

Arturo Vidal sabe que ni siendo el mejor de la mitad de la cancha está siendo tomado en cuenta por Inzaghi. Es por ello que, en conversación con TNT Sports, lanzó potentes dardos contra el técnico y la forma en la que está considerando a los chilenos.

Al hablar sobre su cambio de look, el King no se guardó nada. "Para cambiar un poco, para ver si el entrenador me veía más con este pelo. No me estaba viendo mucho, así que lo quise cambiar", disparó de entrada.

De hecho, Arturo Vidal le enrrostró su partidazo en la Champions League al DT. "Me vio todo el mundo contra Liverpool y eso no me lo quita nadie. Debo seguir trabajando, espero que lo que venga sea mucho mejor. Fue idea mía, lo que hago siempre sale de mi cabeza (...) Las locuras las tengo que hacer en la cancha y ojalá sean lindas para hacer feliz a un país. El pelo lo dejo así".

El King no se detuvo ahí y también defendió a Alexis Sánchez, que ha sido un aporte en ataque pero que casi no suma minutos. "Claramente hay momentos personales… Le pasa lo mismo que a mí. Un jugador con esa calidad y talento que tiene, debe jugar", reclamó.

"Es difícil verlo en la banca, con todo lo que ha hecho y lo que demuestra en la cancha, pero son decisiones técnicas en las que uno no se mete mucho. Uno entrena fuerte, pero lo he visto bien. Lo he visto muy motivado con los partidos de la selección, eso lo tiene muy activo", agregó el volante. "Cuando uno no juega, debe prepararse más fuerte que el que lo está haciendo. Ahí tratamos de sacar diferencias, prepararnos y mentalizarnos para hacer historia de nuevo".

El duro momento en Italia

Arturo Vidal y Alexis Sánchez no solo luchan contra las decisiones de Simone Inzaghi, sino que también con las críticas de la prensa italiana. En dicho país los medios le pegan a ambos cada vez que pueden, incluso cuando son los mejores en la cancha como pasó con Liverpool.

"La prensa italiana está cada vez más mala. No son bipolares, son tripulares. Inventan, un día uno es el mejor y al otro el peor. Si preguntan por qué perdimos, fueron detalles que no se pueden cometer con equipos tan fuertes y fueron acá. No nos pueden hacer esos goles, con los defensas que tenemos. Pero de igual a igual, de jugar a jugar, pudimos pasar nosotros", cuestionó Arturo Vidal.

Tras ello, el King analizó lo que será el cierre de temporada en la Serie A. "Va a ser difícil, pero entretenido. Todos quieren estar, ojalá se pueda lograr el scudetto, pero aquí las decisiones son lo más importante en este tramo", dijo con un guiño directo a Simone Inzaghi.

"Cuando todos pelean y están juntos, son los detalles y jugadores que enfrenten los partidos, serán muy importantes. El Milan es un equipo que pudo arrancar, perdió la oportunidad y pasamos nosotros, que después también perdimos. Estamos en un momento donde no puede haber más errores, el más fuerte de cabeza, con mejores jugadores, que sepa enfrentar los partidos, será campeón", cerró.