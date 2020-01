Antonio Conte tira la pelota al corner cuando le preguntan quién es mejor, Vidal o Eriksen

Después de que Giuseppe Marotta asegurara que Arturo Vidal es uno de los "objetivos" del Inter de Milán en el mercado de transferencias de mitad de temporada en Europa, la prensa italiana fue de frente a preguntarle su apreciación al técnico lombardo, Antonio Conte.

Y es que, además del King, el cuadro interista también anota al danés Christian Eriksen entre sus favoritos para reforzar al equipo. Por eso, le consultaron al DT sobre su preferencia sobre ambos: ¿quién es mejor?

Sin embargo, Conte no se apartó de su decisión de no comentar los eventos de mercado y solo referirse a la actualidad deportiva de su equipo. "Ya he dicho que de mercado no hablo. No quiero ser descortés pero ya he dicho que de aquí al final del mercado hablarán solo los dirigentes", sentenció.

Inter de Milán recibe este sábado al Atalanta por la última fecha de la primera rueda de la Serie A italiana, ocasión de oro para que vuelva a la acción Alexis Sánchez, marginado por lesión desde el 12 de octubre pasado.