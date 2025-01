La gran teleserie del mercado de fichajes tiene como protagonistas a Universidad de Chile y su gran interés de querer contar con la carta de Octavio Rivero, para que se transforme en su nuevo goleador.

Si bien los medios ecuatorianos confirmaron que el jugador uruguayo se incorporará a la pretemporada del Barcelona en la ciudad de Manta, una última información cambia todo el panorama.

Luego de su pelea pública con el presidente del club de Guayaquil, además de quedarse abajo de la pretemporada para meter presión, ahora hay una nueva opción para que la U se ilusione.

La periodista Verónica Bianchi dejó en llamas el culebrón con Rivero, porque asegura que el jugador no ha viajado a la pretemporada y se mantiene firme en su rebeldía.

Octavio Rivero quiere ser el nuevo goleador de U de Chile.

ver también Octavio Rivero solucionó problemas con Barcelona: se aleja la opción de U de Chile

Octavio Rivero se mantiene en rebeldía

Fue en TNT Sports, en el programa “Todos somos técnicos” que la periodista Verónica Bianchi comentó más detalles de la situación de Octavio Rivero con Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Se decía que Octavio Rivero se sumaba a la pretemporada, pero me acaban de confirmar que es erróneo. No está en la pretemporada”, destacó la periodista, encendiendo todo.

En ese sentido, también entrega importantes detalles de lo que pasa en Ecuador, donde se habla que el club le debe dineros, aunque pareciera no ser el único problema.

“Me agregan que el principal motivo de todo este tira y afloja no es el tema económico, no pasa por esta deuda que al parecer existe, no me lo han confirmado. Pero no es el factor principal, hubo varios inconvenientes. Lo económico no es el factor principal para partir”, explicó.

Publicidad

Publicidad